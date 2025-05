El abogado de Vica Andrade lanzó una fuerte advertencia ante las ‘injurias’ contra Memo del Bosque: ‘Ruin’

Bárbara de Regil, quien actualmente forma parte del reality “Secretos de Parejas” , sorprendió a más de una persona cuando aprovechó uno de los capítulos para sostener que, en el pasado, ella fue víctima de supuesto acoso por parte del Memo del Bosque.

Esta delicada afirmación transmitida a través de la señal de Canela TV y confirmada en el programa “De primera mano” generó toda clase de reacciones entre los internautas y generó que, al mismo tiempo, el nombre de Memo del Bosque se colocara de nuevo como una importante tendencia de búsqueda; debido a esto, y ante lo fuerte de la acusaciones, el abogado Guillermo Pous publicó un comunicado lleno de frases contundentes: ¡entérate!

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué escribió el abogado Guillermo Pous tras el nuevo escándalo de Memo del Bosque?

Si bien Vica Andrade, la viuda de Memo del Bosque, dejó en claro a finales de abril que ya no ofrecería entrevistas ni reaccionaría a cualquier escándalo que ligara a su esposo, su abogado Guillermo Pous sí hizo una publicación en donde dejó entrever que las acciones de Bárbara de Regil podrían tener consecuencias legales.

El especialista en temas de derechos de autor y propiedad intelectual se cuidó muy bien de no mencionar a Bárbara de Regil de forma directa, pero sí republicó una de sus frases al tiempo que denunció que Memo fue víctima de “calumnias viles y cobardes”.

“Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien quien no está para defenderse. Que quede claro, la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales…", escribió en Instagram.

Los más de 21 mil seguidores que Pous tiene en Instagram de inmediato captaron la indirecta y, a través de la caja de comentarios, especularon con la posibilidad de que se avecine un aprieto legal muy severo para Bárbara de Regil por sus declaraciones en pleno reality con frases como:

“Bárbara de Regil dijo que Memo del Bosque se le lanzó a besos en su oficina”

“Por qué no lo dijo en vida?”

“Creo que es el acto más cobarde de una persona exponerla cuando ya no esta vivo para defenderse”

“Ya pónganle un alto a esa señora”

“Ojalá la demanden esa ridícula mujer, sólo se cuelga de personas para que hablen de ella”

¿Cómo reaccionó Mónica Noguera a las acusaciones contra su ex Memo del Bosque?

Mónica Noguera, por su parte, llamó la atención de los internautas cuando le ofreció su apoyo a Guillermo Pous de una forma discreta pero significativa: ¡le dio Me Gusta a su publicación hecha hace apenas unas horas!

Es importante recordar que, aunque Mónica Noguera se divorció de Memo del Bosque , ambos continuaron siendo muy buenos amigos; debido a esto, el “like” de la presentadora de inmediato se viralizó.

¿De qué acusó Bárbara de Regil a Memo del Bosque?

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa “De primera mano” emitida este jueves 22 de mayo del 2025, Bárbara de Regil sostuvo las acusaciones contra Memo del Bosque que soltó en “Secretos de Parejas” y reafirmó que vivió una experiencia muy incómoda con el productor:

“Me citó en su oficina para hablar de trabajo y de repente se me lanzó a besos, está casado, ni al caso, me saqué de onda cañón, quiero pensar que no fui la primera persona (…) no sé si me afectó psicológicamente, pero supe que por no seguir el beso no conseguí el trabajo”, declaró.