Pedro Fernández se sincera sobre CERO contacto con sus padres: “Dejaron de ser importantes”

Pedro Fernández se presentó en la Arena Ciudad de México el pasado viernes 9 de mayo, y para el sábado 10, apareció en el programa “El minuto que cambió mi destino”.

Gustavo Adolfo Infante le preguntó el porqué nunca habla de sus padres... “Si me quieres contestar, porque este programa es de tu vida, y esta es mi casa, y yo en mi caso no invito a nadie para faltar al respeto”.

Así que Pedro Fernández rompió el silencio: “Gustavo lo qué pasa es que yo considero y trato de hablar de las cosas que para mí suman, y para mí son importantes, hay cosas que seguramente fueron y dejaron de ser importantes”.

“No tengo absolutamente nada que decir al respecto porque hay una distancia de mucho tiempo de cero contacto, y entonces pues ¿qué te puedo yo decir de eso? No hay nada que hablar de eso”.

Asimismo, Pedro Fernandez aclaró: “Mira mi familia es mi mujer, son mis hijas, son mis nietos... Mi abuelo un día me dijo: ‘un día te vas a casar y tienes que entender y tienes que saber que nada ni nadie podrá estar por encima de tu familia’, y eso es lo que he puesto en práctica”.

¿Qué se sabe de la ruptura con sus padres?

Desde pequeño, Pedro Fernandez se volvió el principal proveedor de su hogar, lo que permeó en la manera en que se relacionaba con su familia, incluidos sus hermanos.

Pedro había contado a Pati Chapoy que el tema del dinero y manejo de sus ganancias fueron otra de los factores que terminaron por distanciarlo de su padre. Esto especialmente cuando creció y, aparentemente, se percató de que las ganancias que percibía en realidad nunca fueron del todo claras para él.

“Yo debuté en un palenque de San Luis Potosí. No sé cuánto gané ahí, pues mi papá era quien recibía el dinero. Tal vez fue algo que pasó por la misma necesidad que tenía mi familia, porque como que no se dieron cuenta de lo que realmente estaba generando, aunque en realidad mi familia y hermanos vistieron, estudiaron e hicieron muchas cosas con eso, y es algo con lo que me quedo”.

Al parecer, no fue una sola pelea, sino ciertos desacuerdos los que terminaron por romper definitivamente la relación de Pedro con sus padres.