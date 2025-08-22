Suscríbete
Famosos

“‘No armen pleito donde no lo hay’: Mar Contreras reclama a la cámaras tras ser exhibida

La actriz confronta la controversia con humor tras una escena que sorprendió a todos habitantes en La Noche de Cine: sí, la famosa pasta que le tocó Priscila.

August 22, 2025 • 
Luz Meraz
Mar-Contreras.png

“Estás en contra mía, ya te vi”, dijo Mar Contreras a la cámara.

Instagram

Mar Contreras puso fin a las tensiones dentro de La Casa de los Famosos México con una sola frase: “no armen pleito donde no lo hay”, dijo a las cámaras mientras cocinaba, justo un día después de ser exhibida en la Noche de Cine.

¿Qué mostraron en La Noche de Cine?

Durante la Noche de Cine del reality, La Jefa mostró un video en el que Mar Contreras aparece recogiendo pedazos de pasta del piso para ofrecérselos a Priscila Valverde.

La escena generó comentarios y revuelo entre los participantes.

“Se los hubiera comido ella”
Priscila Valverde

Mar no dejaba de reír nerviosa durante toda la función. Cuando Priscila Valverde se dio cuenta que se los dio a ella, simplemente dijo, “se los hubiera comido ella”.

Fue precisamente ese comentario el que inundó las redes sociales, donde Mar Contreras ha recibido fuertes críticas por su actitud poco higiénica (ni qué decir de Shiky que toma la pasta con las manos).

@clausdgz

Segunda funcion el spaghetti caido @MARCONTRERASOF #lcdlfmexico #lacasadelosfamososmx🇲🇽 #LaCasaDeLosFamosos #lacasadelosfamososmx #marcontreras

♬ sonido original - Clauss Dgz 🦋

Al día siguiente de la proyección, mientras cocinaba, Mar se acercó a las cámaras con su estilo directo: “Miren, se va a hervir, luego la cámara en friega así de pum… Estás en contra mía, ya te vi. Les estoy dando anticuerpos chavos, por eso mis hijos no se enferman… pero ahí se va a hervir”. Luego soltó su frase contundente: “No armen pleito donde no lo hay, ojo”.

@lacasafamososmx

"No armen pleito donde no lo hay", @marcontrerasof se va contra la cámara. Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @ViX y no te pierdas de nada con el 24/7 🔥 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5

♬ sonido original - La Casa de los Famosos México - La Casa de los Famosos México

Alexis Ayala, quien cocinaba junto a ella, no dudó en respaldarla con humor: “A mí me da igual, si quieres echármelo”, afirmó entre risas, acompañando el ambiente despreocupado que impuso Mar.

Y es que en un reality hasta lo más simple se vuelve escándalo, pero esta vez parece que no causó gran revuelo entre los habitantes, aunque fuera sí recibió muchas críticas.

@..takamine

#lacasadelosfamosos #lcdlf #lacasadelosfamosos #parati #marpasta

♬ Lazyzz twat - <Patas> Lilie/jeanz❤️‍🩹
Te puede interesar:
cazzu--mexico.jpg
Famosos
Cazzu no está sola... Fans la respaldan ante el escándalo con Nodal: “Ella ha sido un ejemplo para todas”
August 21, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Abelito.png
Famosos
Abelito revela cómo perdió la audición de un oído: un incidente de niño que lo marca hoy
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
Lili-Estefan-Pique.png
Famosos
Piqué encara a Lili Estefan ‘¿Cuál es tu problema?’, le pide deje de hablar mal de Clara Chía
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
xava-drago--muerte.jpg
Famosos
Murió Xava Drago luego de haberse despedido de sus fans y fallido tratamiento contra el cáncer
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero

mar contreras Priscila Valverde La Casa de los Famosos México
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
robo de la salvacion.jpg
Famosos
Abelito gana el robo de salvación; ¿y ahora quién podrá salvar al Cuarto Día?
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
Elaine Haro reto 4 elemntos (1).jpg
Famosos
Llorando y “con trampas”, así eliminaron a Elaine Haro del reality show al que llegó pesando 37 kilos
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
thalia-adelanoriega.jpg
Famosos
Divas en guerra: Las rivalidades de Thalía con Adela Noriega y Paulina Rubio en los 80s
August 21, 2025
 · 
Grisel Vaca
LupitaD'Alessio.png
Famosos
Lupita D’Alessio se despide de redes sociales tras polémica con Ari Borovoy: ‘Es mi último video’
August 21, 2025
 · 
Luz Meraz
jc chavez jr deportacion (1).jpg
Famosos
Revelan video de Julio César Chávez Jr. esposado para repatriarlo a México
Al boxeador mexicano se le ve haciendo una mueca mientras camina al vehículo que lo llevó de Phoenix a Nogales
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
javi galilea monitjo.jpg
Famosos
Javi, el ganador de Pequeños Gigantes, pide ayuda para reencontrarse con Galilea Montijo
“La extraño mucho”, publicó Javier Ruiz, quien ahora es un creador de contenido en redes sociales
August 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
actriz---.jpg
Famosos
Primera actriz revela: “Hubo días en los que no tenía para comer y un día encontré un monedero con 50 pesos”
La actriz revela cómo llegó sola a México, a los 24 años, y los desafíos que enfrentó para abrirse camino.
August 21, 2025
 · 
Grisel Vaca
¡La música está de luto!
Viral
Luto en Canal 22 por muerte de Huemanzin Rodríguez: “Con profunda tristeza te despedimos”
Descanse en paz.
August 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero