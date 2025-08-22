“‘No armen pleito donde no lo hay’: Mar Contreras reclama a la cámaras tras ser exhibida

Mar Contreras puso fin a las tensiones dentro de La Casa de los Famosos México con una sola frase: “no armen pleito donde no lo hay”, dijo a las cámaras mientras cocinaba, justo un día después de ser exhibida en la Noche de Cine.

¿Qué mostraron en La Noche de Cine?

Durante la Noche de Cine del reality, La Jefa mostró un video en el que Mar Contreras aparece recogiendo pedazos de pasta del piso para ofrecérselos a Priscila Valverde.

La escena generó comentarios y revuelo entre los participantes.

“Se los hubiera comido ella” Priscila Valverde

Mar no dejaba de reír nerviosa durante toda la función. Cuando Priscila Valverde se dio cuenta que se los dio a ella, simplemente dijo, “se los hubiera comido ella”.

Fue precisamente ese comentario el que inundó las redes sociales, donde Mar Contreras ha recibido fuertes críticas por su actitud poco higiénica (ni qué decir de Shiky que toma la pasta con las manos).

Al día siguiente de la proyección, mientras cocinaba, Mar se acercó a las cámaras con su estilo directo: “Miren, se va a hervir, luego la cámara en friega así de pum… Estás en contra mía, ya te vi. Les estoy dando anticuerpos chavos, por eso mis hijos no se enferman… pero ahí se va a hervir”. Luego soltó su frase contundente: “No armen pleito donde no lo hay, ojo”.

Alexis Ayala, quien cocinaba junto a ella, no dudó en respaldarla con humor: “A mí me da igual, si quieres echármelo”, afirmó entre risas, acompañando el ambiente despreocupado que impuso Mar.

Y es que en un reality hasta lo más simple se vuelve escándalo, pero esta vez parece que no causó gran revuelo entre los habitantes, aunque fuera sí recibió muchas críticas.