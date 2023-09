Guillermo Pous, el abogado más famoso de la farándula: ¿Quién es y qué casos ha llevado?

El nombre de Guillermo Pous sonó fuerte hace unos meses luego de que la exmanager de Juan Gabriel, Silvia Urquidi

A poco más de cinco meses de haberse desatado este escándalo, Guillermo Pous ofreció una entrevista exclusiva para TVyNovelas para hablar de este pleito y platicar sobre los problemas que ha tenido, precisamente, con Iván Aguilera , quien no ha querido pagarle por sus servicios a él y a otros abogados.

“Hasta ahora no ha pasado nada; Iván no da la cara, por eso lo demandaron. De hecho, yo por eso acabé siendo parte de esa demanda, porque inicialmente me nombraron como testigo”, detalló el abogado al declarar que inició un proceso contra Aguilera por los adeudos que no ha liquidado por sus servicios profesionales.

De hecho, Guillermo Pous tiene una amplia experiencia en los tribunales y también en el mundo de la farándula, pues ha representado a varios famosos debido a que es un especialista en propiedad intelectual, por lo que sus servicios son muy requeridos por las celebridades: Conoce su impecable trayectoria y a algunas de las estrellas con las que ha trabajado.

GUILLERMO POUS: TODA UNA VIDA EN LOS TRIBUNALES REPRESENTANDO A CELEBRIDADES

Con más de 20 años trabajando con celebridades debido a que es un especialista en propiedad intelectual, Guillermo Pous Fernández es una popular figura en los tribunales.

Pous Fernández cursó la Licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Universitarios, además de tener un posgrado en Propiedad Intelectual cursado en la Universidad Panamericana. Posee certificaciones de la Unesco y la CERLALC, credenciales que le han permitido abrir su despacho, Pous Abogados, en 2012.

Contratos, imagen, derechos biográficos y management son algunos de los temas que Guillermo Pous atiende personalmente, por lo que no es raro que celebridades acudan a contratar sus servicios, ¿con qué famosos ha trabajado este abogado?

LA LISTA DE CELEBRIDADES QUE HAN TRABAJADO CON GUILLERMO POUS

Aracely Arámbula

Juan Gabriel

Florinda Meza

Marco Antonio Solís

Rigo Tovar

Joan Sebastian

Aída Cuevas

Luis Miguel

Paco Stanley

Danna Paola

LOS CASOS DE GUILLERMO POUS EN LA ACTUALIDAD

Durante su entrevista con TVyNovelas que puedes leer en la edición de esta semana, Guillermo Pous platicó con nosotros sobre algunos casos en los que está trabajando actualmente, la mayoría de ellos relacionados con derechos para realizar interesantes bioseries.

PACO STANLEY Y “EL SHOW, CRÓNICA DE UN ASESINATO”

Uno de estos casos fue el de Paco Stanley con la serie de ViX “ El show, crónica de un asesinato ”. De acuerdo con Guillermo Pous, “yo nunca fui el abogado de la familia Stanley, sólo fui contratado por Paco Stanley Jr., por la hermana, Paul y su madre, para ver por los derechos de la serie de Prime”, resaltando que esta producción no es una serie biográfica en sí, pues sólo abarca las últimas 24 horas de vida de Paco Stanley.

LA BIOSERIE DE “CHESPIRITO”

Sobre la bioserie de Roberto Gómez Bolaños que pronto será parte del catálogo de HBO, Guillermo Pous dejó en claro que esta producción se tratará exclusivamente de la persona, no el personaje “Chespirito”, pues, de acuerdo con el abogado, “Roberto Gómez Fernández hereda de su padre los derechos intelectuales de lo que involucra a ‘Chespirito'; sin embargo, no heredó los derechos de la persona”, por lo que es totalmente legal la realización de esta bioserie, aunque con las restricciones ya descritas.