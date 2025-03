Carlos Trejo reveló que Alfredo Adame intentó matarlo, pero una confusión le salvó la vida: VIDEO

Si bien ya no hemos sido testigos de algún encontronazo físico entre Alfredo Adame y Carlos Trejo desde que la supuesta pelea que se saldaría con “la muerte” de alguno de ellos se canceló en el 2019 , los famosos no dudan en insultarse y lanzarse indirectas cada que tienen oportunidad.

En esta ocasión, por ejemplo, Carlos Trejo no dudó un solo segundo en lanzarse de nueva cuenta directo a la yugular de Alfredo Adame, quien está confinado en “La Casa de los Famosos All Stars”, y sostuvo que alguna vez quiso matarlo en un episodio que por cierto narró en uno de los capítulos de “Cañitas”.

¿POR QUÉ CARLOS TREJO SOSTIENE QUE ALFREDO ADAME QUISO MATARLO?

Hace unas horas, Carlos Trejo sostuvo una charla con Fabián Lavalle en el programa “Chismorreo TV” donde aclaró que sus ataques en contra de Alfredo Adame no forman parte de ninguna campaña para ganar dinero ya que, sostuvo, su enemistad es genuina, tanto que hasta exhibió el presunto atentado orquestado por el “Golden boy” en su libro “Cañitas”.

“Fue en el 2006 confundiéndome con un amigo de mi hija y el cual recibió un balazo en la cabeza”

“En el capítulo de ‘El Hermano Incómodo’ del libro hablo de un conductor que inclusive planeó mi asesinato”, declaró Trejo al tiempo que brindó detalles de este escandaloso episodio que por cierto sí fue mencionado por Alfredo Adame en una entrevista hace dos años.

“Fue en el 2006 confundiéndome con un amigo de mi hija y el cual recibió un balazo en la cabeza; de hecho, se abre la carpeta de investigación porque este señor anduvo pregonando en diferentes medios que él había asesinado a una persona en un carro”, expresó.

Debido a esto, aseguró Carlos Trejo, el nombre de Adame sí aparece en una investigación oficial que aún está en curso ya que se debe “demostrar que ese homicidio fue planeado en contra de mi persona (…) hay una averiguación previa, hay un homicidio”, concluyó.

¿QUÉ DIJO ALFREDO ADAME SOBRE EL HOMBRE AL QUE LE DISPARÓ EN EL 2006?

El episodio que Carlos Trejo mencionó hace unas horas ya había sido contado, en efecto, por Alfredo Adame hace unos años; sin embargo, la versión del “Golden boy” es bastante diferente a la que sostiene su rival.

“Yo tengo mi portación de armas que la tramité hace 14 años (…) recuerda que del 2008 al 2018 a mí me asaltaron 18 veces”, se justificó Alfredo Adame por su costumbre de portar armas de fuego... ¡hasta duerme con una como puedes ver en esta imagen captada en su casa por el reportero Marco Antonio Silva!

Alfredo Adame señala la pistola con la que duerme en su casa. CAPTURA DE VIDEO

“Yo maté a un cuate, al que me asaltó (…) me dijo ‘ábreme la cajuela’, y como que ya andaba hurgando ahí, me bajé, lo fui viendo y de repente le di un diablazo (…) el cuate voló y todo, quiso sacar una pistola, le quité la pistola y le di un tiro, luego le di otro tiro (…) luego como a los dos meses de repente un tipo me empieza a insultar en Facebook y me dice ‘tú ya mataste personas’ ”, dijo Adame en aquella ocasión.