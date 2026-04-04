De “En familia con Chabelo” a “Juego de Voces": asi ha sido la transformación de José Luis Roma

José Luis Roma actualmente participa en “Juego de Voces: Hermanos y rivales”, programa en el que ha compartido algunos de los momentos más duros de su trayectoria.

Junto con su hermano Raúl, participó en una dinámica en la que se contaron mutuamente la anécdota que mejor ejemplificaba los obstáculos que tuvieron que sortear hasta conseguir su primer éxito.

José Luis contó que ese momento fue, sin duda, cuando vivían en Los Ángeles y se habían quedado sin dinero por lo que estuvieron a punto de abandonar su sueño de ser cantantes.

“Estábamos a punto de tirar la toalla y llegaste y me dijiste: ¿sabes qué es lo que más me preocupa: qué nos vamos a poner el día de los Grammys?”, contó José Luis.

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¿Por qué estuvo José Luis Roma con Chabelo en su programa?

Después de ese momento de crisis vino el éxito: los hermanos Roma son compositores de cabecera de cantantes como Alejandra Guzmán, Ha Ash, Yuridia, entre muchos otros.

Por eso adquiere mucho más valor sentimental un recuerdo que está mucho más atrás en el tiempo.

En 1992, cuando José Luis apenas tenía 11 años, hizo su debut en televisión.

El niño José Luis acudió como invitado al programa “En familia con Chabelo” para interpretar un número musical.

Cuando sucedió la muerte de Xavier Lopez “Chabelo”, José Luis recordó aquel momento.

“Gracias por tantas risas, emociones e ilusiones, jamás olvidaré cuando nos diste la oportunidad de cantar en tu programa”.

En un video de aquel momento, compartido por el propio cantautor, se ve a Chabelo emocionado y echándole porras, mientras que José Luis se ve tímido.

Ahora, José Luis y Raúl son participantes de “Juego de Voces: hermanos y rivales”, en donde han mostrado agradecimiento con su pasado y con mucho optimismo sobre su presente.