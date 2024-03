Daniel Bisogno sorprendió a sus fans al dejarse ver en su tierno regreso a Instagram: FOTOS

Daniel Bisogno reapareció en Ventaneando con un audio en donde detalló cómo va su recuperación; por si esto fuera poco, “El Muñeco” también se dejó ver un poco en sus stories de Instagram con estas discretas fotos.

El carismático presentador le presumió a sus seguidores que recientemente recibió una visita especial en su casa, donde continúa con su recuperación luego de permanecer casi un mes hospitalizado debido a una fuerte infección pulmonar que lo tuvo entre la vida y la muerte.

Las tiernas estampas familiares que Daniel Bisogno publicó en sus redes sociales pronto se viralizaron, y es que además de demostrarnos que cuenta con una gran motivación para salir adelante, “El Muñeco” se dejó ver un poco e incluso preocupó a algunos fans por su extrema delgadez.

¿Cómo fue la esperada reaparición de Daniel Bisogno en Instagram? Estas fueron las imágenes que el conductor publicó en sus redes y que pronto le dieron la vuelta al Internet.

ASÍ FUE EL ESPERADO REGRESO DE DANIEL BISOGNO A INSTAGRAM

Fue este sábado 16 de marzo, cuando miles de mexicanos se encontraban disfrutando del fin de semana largo por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, que los más de 300 mil seguidores con los que Daniel Bisogno cuenta en Instagram se sorprendieron al ver que el presentador había subido unas stories luego de una prolongada ausencia.

La pequeña Michaela fue la protagonista de las stories de Daniel Bisogno. INSTAGRAM/bisognodaniel

Bisogno recibió la visita de su hija Michaela, quien acaba de cumplir ocho años y que incluso bailó para él en un dulce momento que fue capturado en un videoclip, el cual rápidamente se llenó de halagadores comentarios ante lo grande y animada que luce la niña.

Si esta storie sorprendió a los fans, la que le siguió acabó por impactarlos, y es que en ella Daniel Bisogno subió una fotografía de su mano tomando la manita de su hija, lo que significó la primera aparición parcial del presentador en una imagen: lo que realmente llamó la atención fue lo delgado que luce el brazo de “El Muñeco”, quien de acuerdo con algunos reportes, habría perdido 17 kilos durante su estancia en el hospital.

La delgadez de la mano de Daniel Bisogno preocupó a sus fans. INSTAGRAM/bisognodaniel

¿QUÉ DIJO DANIEL BISOGNO PARA VENTANEANDO?

Como te informamos en TVyNovelas hace unos días, Daniel Bisogno también reapareció en Ventaneando para actualizar su estado de salud y revelar que ya está a punto de recuperar su movilidad al 100:

“En recuperación aquí en la casa, todo el día son terapias, todo el día, pero me he recuperado bastante bien para todo, aquí estoy; todavía desplazarme no puedo, no puedo subir bien la escalera. Fueron varios días intubado, entonces estoy ya moviéndome casi casi al cien pero todavía me falta un poco”, detalló el famoso.