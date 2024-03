Daniel Bisogno reaparece en Ventaneando: Qué fue lo que dijo

Luego de estar cuatro semanas hospitalizado y luchando para estar bien, el querido conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, se reencontró con su público, la tarde del viernes 15 de marzo.

El también actor, quien fue internado por una grave infección pulmonar que lo llevó hasta estar recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos, reapareció en el programa vespertino de espectáculos.

Desde casa, donde sigue recuperándose para poder volver en físico a los estudios de Ventaneando, conversó a través de una llamada telefónica con sus compañeros y el público.

“Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito”, comentó Daniel.

Conocido de cariño como “El muñeco”, contó cómo lleva desde casa el proceso de recuperación y cuál es su estado de salud actual.

“En recuperación aquí en la casa, todo el día son terapias, todo el día, pero me he recuperado bastante bien para todo, aquí estoy; todavía desplazarme no puedo, no puedo subir bien la escalera. Fueron varios días intubado, entonces estoy ya moviéndome casi casi al cien pero todavía me falta un poco”.

Por lo pronto, habrá que seguir esperando a que Daniel se sienta en condición física plena para asistir al programa, mientras tanto, Pati Chapoy, le expresó que su lugar en la emisión está guardado.