¿Daniel Bisogno a La casa de los famosos México?

El presentador sigue luchando por su vida debido a serias complicaciones de salud.

Daniel Bisogno, de 50 años, habló sobre su posible llegada al exitoso reality de Televisa.

El actor de la puesta musical ‘Lagunilla mi barrio’ ofreció una entrevista a Yordi Rosado donde habló de la invitación que le hizo TelevisaUnivision para formar parte de LCDLM.

“No la veía porque había dos que tres que me estorbaban, pero yo ponerle al 2 en mi casa me siento con culpas, siento que me están registrando el rating o que Salinas (Pliego) me va a ver desde el helicóptero (risas)”, expresó el conductor que estudió en el CEA de Televisa.

“Una casa de los famosos me la ofrecieron también, la pasada, y cuando les dije en Azteca que me estaban invitando se carcajearon de mí porque de alguna manera soy de los muy pocos que tenemos todavía contrato de exclusividad en Azteca. Sólo somos siete”, indicó Bisogno, quien lleva 26 años formando parte del equipo de espectáculos de Pati Chapoy.

