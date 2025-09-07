Dalilah Polanco y la historia de su ruptura con Eugenio Derbez que no ha contado en LCDFM

Todos los habitantes de La Casa de los Famosos México tienen momentos de soliloquios frente a alguna de las cámaras que hay detrás de los muros.

En el caso de Dalilah Polanco, esos monólogos se han centrado en pedir votos para evitar su eliminación y en contar sus historias de éxito en el teatro, ya que ciertamente tiene una amplia carrera en obras de cámara y musicales.

Sin embargo, los habitantes suelen también aprovechar esos momentos para contar anécdotas de su pasado, como lo hizo Ninel con su ex que la defraudó y Facundo con la historia de cómo se peleó con Lorena Herrera.

En el caso de Dalilah, por ejemplo, además de su vida como estrella de teatro, su vida romántica tuvo un episodio particularmente mediático cuando vivió 5 años con Eugenio Derbez.

El paso de colegas a novios

Dalilah y Eugenio se conocieron en 2002, cuando trabajaron juntos en La familia P.Luche, el proyecto más popular de Derbez en televisión.

Pero en ese momento, Dalilah estaba casada con Sergio Catalán, un matrimonio al que la actriz siempre ha presentado como algo “maravilloso y feliz”.

Cuando se divorcia de Catalán, a los tres días Eugenio comenzó a invitarla a salir. Su noviazgo fue muy seguido por la prensa y un año después de comenzar a andar, se fueron a vivir juntos.

Eso fue terrible para Dalilah Polanco porque, como ella misma lo ha dicho en algunas entrevistas, se sintió abrumada por la figura de Eugenio, quien para esas fechas explotó su fama en México no sólo como actor, también como productor de la serie “Vecinos”.

“Había muchas responsabilidad (dentro de la pareja) Tenía que estar a la par, si había una cena tenía que estar a la altura... el señor Eugenio Derbez es una sombra muy, muy grande y estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegida, pero también te sientes... a la sombra”.

La historia detrás del noviazgo con Derbez

Este sentimiento de inferioridad se acentuó cuando Eugenio comenzó a buscar la internacionalización de sus proyectos, algo que culminaría con el estreno de No se aceptan devoluciones en 2016.

Dalilah ya no llegó a ese punto porque tras casi cuatro años de vivir en pareja, rompieron.

“Es que me sentía como en escuela, como si tuviera que aprender, porque era su secretaria, su ama de llaves, su novia, su amante, su cómplice... y probablemente en el momento que estuve con él, yo nunca lo vi feliz al 100".

El rompimiento fue igual de mediático que el noviazgo por lo que Dalilah lo recuerda como un momento traumático. Dice que fue algo tan doloroso que durante mucho tiempo le molestó que la gente en la calle la siguiera relacionando con él.

“En el teatro me veían y decían: es la de Derbez. No, no soy la de Derbez, soy Dalilah Polanco”.

De modo que la historia que hay detrás de esos cuatro años de pareja y uno de novios podría ser el momento estelar de Dalilah Polanco para deshacerse de ese viejo demonio.

