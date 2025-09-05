Ninel Conde y Marie Claire Harp confiesan: ¿Quién SÍ regresó el anillo de compromiso a José Manuel Figueroa?

Desde que Ninel Conde fue confirmada para La Casa de los Famosos México, provocó expectativa no solo por su participación, sino porque se vería cara a cara con Marie Claire Harp.

Ambas fueron parejas de José Manuel Figueroa, y aunque algunos esperaban una actitud hostil, en las entrevistas que han tenido en persona ha predominado camaradería.

Pero si agregan a Wendy Guevara en una transmisión en vivo: el resultado son preguntas comprometedoras. Y eso pasó esta semana, cuando la ganadora de la primera temporada les preguntó cuál de ellas le había devuelto el anillo de compromiso a José Manuel Figueroa.

Marie Claire Harp confesó que ella sí lo regresó, pero se mostró nerviosa. Sin embargo, Ninel Conde la alentó a seguir el juego: "¡Aguanta vara, cotorrea!”

Por su parte, Ninel Conde confesó que ella no le devolvió el anillo de compromiso a José Manuel Figueroa:

“Yo no, ¡ay, ¿por qué?! A poco me van a regresar los besos y las caricias? ¡No!”.

“Lo convertí en un dije y lo tengo hasta la fecha”, confesó Ninel Conde.

📍 Hermanas de leche… MARIE CLAIRE y NINEL CONDE revelan qué hicieron con los anillos de compromiso que recibieron de JOSÉ MANUEL FIGUEROA



MARIE CLAIRE regresó el anillo, pero Ninel lo transformó en un dije:



“Yo no, ¿por qué? A poco me van a regresar los besos y las caricias”… pic.twitter.com/MjkrJd4Oa6 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 4, 2025

¿Por qué terminaron Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa?

José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp vivieron una importante relación sentimental hace poco más de tres años, misma que trascendió a un compromiso y planes de boda.

Decidieron ponerle fin a su historia a finales de 2023. José Manuel Figueroa rompió el silencio acerca del tema y confesó:

“Trae un ritmo de trabajo impresionante. Tenía cinco, seis programas, algo así. Yo estaba trabajando los fines de semana, entonces nos estábamos viendo una vez al mes. No le dije: ‘deja tu trabajo’, pero sí le pedí que buscáramos tiempos compartidos. Entonces, yo creo que la agarré con los cables cruzados y yo también estaba en un momento en el que a lo mejor la decisión fue tomada por el estómago”, expresó el intérprete de “Rosas y espinas”.

José Manuel Figueroa rompió el silencio sobre su separación con Marie Claire Harp Instagram

¿Cómo fue el romance de Ninel Conde con José Manuel Figueroa?

Se conocieron en 2002 y lo suyo duró menos de cinco años. José Manuel Figueroa declaró que ella “olvida que él nunca fue feliz”. En tanto, Ninel Conde lo acusó de serle infiel

“Yo me enamoré mucho, él también, pero sufrí mucho porque él era coqueto, las chavas se le aventaban luego de los shows, yo me agobiaba cuando lo veía (...) también tenía codependencia, no era sano eso, fue muy doloroso”.

Sin embargo, José Manuel niega haber sido infiel: “No se percató que nunca fui feliz, no era una mujer de hacer desayuno, ni calentar una tortilla, no daba una caricia sin un intercambio o regalo (...) Es mejor vivir sin falsedades, bótox o maquillaje, mejor que busque su felicidad, no me parece correcto empezar a hablar de ella, no se vale y ella lo hizo, abusó”.