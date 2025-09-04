Suscríbete
Dalilah Polanco suelta verdad ‘kamikaze’ de Día y Noche en LCDLFM: "¡Qué poquito contenido estamos dando!”

Su comentario aplica para ambos Cuartos, pues hablaba de las películas que vieron en el cine.

September 04, 2025 • 
MrPepe Rivero
dalilah-contenido-casa-.jpg

Dalilah Polanco y Elaine Haro

En La Casa de los Famosos México todo puede cambiar en un día, pero algunas situaciones perduran, como la rivalidad entre cuartos, el Día y la Noche.

Los comentarios de todos los habitantes al respecto fueron editados en una de las películas que vieron en la noche de cine, el pasado martes 2 de septiembre. Además, vieron una edición de la noche de sustos que vivieron Mar, Abelito, Aldo y Elaine.

Al menos una de las películas, supuestamente, tendría que haber agitado La Casa previo a la noche de nominaciones del 3 de septiembre, pero a decir de Dalilah Polanco, solo es más de lo mismo.

"¡Qué poquito estamos dando!”, admitió Dalilah Polanco sobre el contenido que todos los habitantes de La Casa de los Famosos México han generado en días recientes.

Es común escuchar a los habitantes que sus estrategias son “kamikaze” y van a por todo, con tal de eliminar al equipo contrario. Sin embargo, las palabras de Dalilah Polanco realmente resultaron ser una verdad kamikaze que debería preocupar a todos los habitantes.

¿Esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México es aburrida?

A decir de Dalilah Polanco, no hay suficientes historias entre los habitantes: generan poco contenido.

“Es la misma cantaleta... Es la misma canción, incluso la misma melodía, solo el tempo y ritmo ha cambiado”.

“Lo que me mortifica es lo poco que nos muestran. O sea, una fue la del susto, ¿eso fue todo lo que se pudo rescatar?”, dijo Dalilah a Elaine Haro en la cocina.

“Y dices ¿mierda, es en serio? ¡Qué poquito estamos dando!”.

Al hablar de la película de la noche de sustos, Dalilah reflexionó: “A mí se me hizo muy padre lo del susto,

Pero se me hizo muy largo. Dije ‘ya lo están estirando mucho’, es divertido, está padre, pero dices... ¿y nada más dos películas?”.

Al hablar de la segunda película, en la que se hace un resumen de las pláticas de ambos cuartos sobre sus rivalidades, Dalilah Polanco la comparó con Godzilla y sus múltiples versiones cinematográficas: al final, es la misma historia.

“Y la segunda, era Godzilla, que la vimos la de los japoneses, la primera semana, Godzilla contra los asiáticos, la segunda semana; Godzilla contra Nueva York, la tercera semana... ¿Y otra vez vemos Godzilla?”

Ha sido una semana difícil para Cuarto Día

Dalílah, Guana y Shiky saben que fallaron con la estrategia que habían pensado al nominarse a ellos mismos. Y es que si Facundo hubiera seguido el plan, quizá más habitantes de Noche estarían nominados junto a ellos.

Sin embargo, solo Abelito y Aarón Mercury resultaron nominados esta semana del Cuarto Noche. Dalilah, Facundo y Shiky son también parte de la placa de nominados y algunos de ellos podría salir el domingo 7 de septiembre.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
