¿Por qué nominaciones de Facundo SÍ perjudicaron al Cuarto Día en La Casa de los Famosos México?

Perdieron la oportunidad de competir con más habitantes de Cuarto Noche.

September 04, 2025 • 
MrPepe Rivero
facundo-nominaciones.jpg

Facundo

La Casa de los Famosos México

La sexta gala de nominaciones tuvo todo para terminar con una placa multitudinaria pero alguien del equipo del Cuarto Día no siguió su propia estrategia.

Guana había advertido sobre la regla de La Casa de los Famosos México de tener al menos cinco nominados y que se podía empatar con cero puntos. Es por eso que prefirieron nominarse entre ellos para que el Cuarto Noche resultara nominado por empate.

Sin embargo, La Jefa cambió las reglas y en lugar de dos personas, cada habitante debía nominar a tres personas. Noche nominó a los tres de Día que tenían disponibles, y el problema llegó cuando Facundo entró al confesionario, pues creyó que la estrategia de su cuarto ya no servía, y nominó a tres habitantes de Noche.

“Facundo, si hubiera seguido la estrategia de su cuarto hubiera seguido más gente a la placa, pero como le dio 3 puntos a Aarón y 2 a Abelito, subieron solo ellos de Cuarto Noche”, explicó El Borrego Nava en la postgala de ViX.

¿A quiénes nominaron los del Cuarto Día?

Guana nominó a

Facundo - 3 puntos

Dalilah - 2 puntos

Shiky - 1 punto

Dalilah nominó a:

Facundo -3 puntos

Shiky - 2 puntos

Aldo - 1 punto

Shiky nominó a:

Dalilah - 3 puntos

Facundo - 2 puntos

Alexis - 1 punto

Facundo nominó a:

Aarón - 3 puntos

Abelito - 2 puntos

Mar - 1 punto

Si Facundo hubiera nominado con 3 y 2 puntos a alguien de Día, y con 1 punto a alguien de Noche, TODOS los habitantes de Noche con 1 punto hubieran estado nominados... además del resto con empate en cero nominaciones.

Es decir, la placa hubiera quedado así:

Facundo, Dalilah y Shiky con 3 puntos

Aldo, Mar y Alexis con 1 punto

El resto de cuarto Noche empatados en 0

Por los sobres sorpresa que preparó La Jefa, Alexis y Elaine ganaron -4 puntos, por lo que se habrían salvado de estar nominados... Pero el resto de su habitación sí estaría nominado.

Eso implicaría que todos los de Día competirían con más de Noche, y no solo contra Abelito y Aarón, por lo que la decisión de Facundo sí perjudicó a su Cuarto.

Facundo dijo en el confesionario que el error fue de sus compañeros

“Sí, yo considero que el resto de mi cuarto”, le respondió a La Jefa en el confesionario ante la pregunta de si creía que había fallado su estrategia.

“Por la matemática ya no era factible”, dijo Facundo.

“Está de terror estar en la placa, si lo tuyo es regresar al mundo real, te da igual pero todos tenemos la idea de llegar lo más lejos posible. Todos estamos a expensas de la decisión de Dios-público”.

Facundo La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
