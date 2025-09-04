Abelito, Aldo y Aarón se transforman en LCDLFM: Explotan memes y comparativos con otras famosas

Como parte de las dinámicas que el Cuarto Noche inventa para obtener el apoyo del público en La Casa de los Famosos México, esta semana ocurrió una tarde transformadora para los hombres del equipo.

Y es que Aldo De Nigris, Aarón Mercury, Abelito y Alexis Ayala decidieron travestirse y los resultados fueron hilarantes.

Con ayuda de Mar Contreras y Elaine Haro, los hombres terminaron maquillados y con pelucas muy bien peinadas.

Aunque esa historia ya se contó, el resultado fue un nuevo grupo de “Las Chicas Superponedoras”. Hay que recordar que así se hacían llamar Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

En esta tercera temporada, fueron cuatro las chicas que desfilaron por la casa y se divirtieron un poco.

En redes sociales explotaron los memes y las comparaciones

Algunos aseguraron que Abelito terminó igual que Mar Contreras con su look del pasado, así como Priscila Valverde con su pelo natural.

Otros señalaron que Aarón Mercury, vestido de mujer, es igualito a Gala Montes. ¿Será?

Por su parte, hubo quienes se burlaron de que Guana, al no ser parte de Noche, sino jurarle lealtad al Cuarto Día, pasó una tarde muy aburrida en pleno día de nominaciones.

