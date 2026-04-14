“Cuéntamelo ya!” celebra 10 años y Cynthia Urías nos cuenta: “Ha pasado de todo”

El programa “Cuéntamelo ya!” celebra una década de éxito, evolución y una conexión inigualable con su público, consolidándose como uno de los espacios más sólidos en el entretenimiento televisivo de México. Desde su estreno en 2016, bajo la producción de Nino Canún, el programa ha sabido mantenerse vigente gracias a un estilo fresco, dinámico y cercano, combinando notas del espectáculo, entrevistas exclusivas, consejos de estilo de vida y momentos de humor que han conquistado a diversas generaciones.
A lo largo de estos años, “Cuéntamelo ya!” se ha distinguido por su formato ágil y por la química entre sus conductoras, quienes se han convertido en figuras entrañables para la audiencia.
Esta cercanía ha sido clave para construir una identidad propia dentro de la barra de entretenimiento de la televisión abierta.
Precisamente, Cynthia Urías ha sido una de las caras que le ha dado a la emisión esa identidad y esa conexión con el público.
“Tengo aquí en el programa los diez años; estoy desde el primer día. Fui de las que puso la primera piedra. Fue una oportunidad muy grande y muy bonita. Yo tenía siete meses de embarazo y me pareció curioso que me invitaran a un programa que apenas iba a comenzar, porque evidentemente me tendría que ir a tener a mi bebé y a hacer la cuarentena. Así se lo hice saber a Nino, y me dijo: ‘No importa, hay que arrancar juntos el proyecto y ya vemos’. Y así fue como llegué al programa con tortota bajo el brazo”, recuerda. La confianza que el productor depositó en la conductora ha sido correspondida con el profesionalismo que Urías demuestra en cada proyecto.
“Hay que responder a este tipo de oportunidades con lealtad y con mucho trabajo. Creo que a lo largo de estos diez años ha pasado de todo; de repente, unos han sido más felices que otros. Hemos pasado por diferentes etapas. Ya vamos por un segundo mundial, y recuerdo que en el anterior nos tocó hacer una pausa y creí que ya no volveríamos, pero no: aquí seguimos”.
Cynthia Urías, una de las claves de la permanencia del programa es, sin duda, la buena conexión que han logrado con la audiencia. “Es un programa muy amable, con información variada, siempre hacia lo positivo, en el espectáculo, con la intención constante de informar. Somos un programa de acompañamiento, de esos que ven mientras hacen sus actividades, y eso es importante porque te vuelves parte del día a día de la gente”, explica. Sobre las altas y bajas en la conducción a lo largo de los años, la sinaloense reconoce que son parte de los procesos televisivos.
“Ha sido complicado. Yo me consideraba, al iniciar el programa, como alguien que no se adaptaba a los cambios, y creo que Cuéntamelo ya! vino a demostrarme que sí podía. Hubo un momento en que éramos casi 12 conductoras intercaladas; luego fuimos menos, y ahora, en esta etapa, volvemos a ser cinco, ya con la inclusión de Carlos, que ha sido el primer hombre. Así nos hemos ido renovando y sumando. Las bajas han dolido, pero nos hemos seguido viendo, y eso aminora el extrañar”.
El éxito del formato ha permitido su expansión con Cuéntamelo ya!… al fin, reforzando su presencia durante los fines de semana y ampliando su alcance. A diez años de su lanzamiento, el programa continúa adaptándose a las nuevas plataformas y formas de consumo, integrando contenido digital y redes sociales para mantenerse vigente en una industria en constante transformación. Con este aniversario, Cuéntamelo ya! no solo celebra su historia, sino que reafirma su compromiso de seguir informando, entreteniendo y acompañando a millones de hogares mexicanos.