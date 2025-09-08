Suscríbete
¿Cuántos millones vieron eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México?

El reality show sigue siendo lo más visto de la televisión dominical.

September 08, 2025 
TVyNovelas
Facundo

A muchos sorprendió la eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México y otros millones más votaron para que eso ocurriera.

En la sexta Gala de Eliminación, La Casa de los Famosos México demostró una vez más la fuerte conexión que tiene con la audiencia y se consolidó como la emisión más vista de la programación dominical de TV abierta.

Las cifras son claras: alcanzaron 15.1 millones de televidentes el pasado domingo 7 de septiembre.

En cuanto a votos, también se contaron por millones. La votación del público para apoyar a los cuatro nominados de la noche registró más de 17.1 millones de votos.

Luego de 43 días dentro de la casa, Facundo fue el sexto eliminado de la temporada, al ser el menos votado entre los famosos nominados.

La Casa de los Famosos México comienza su séptima semana con 9 habitantes.

En el Cuarto Día continúan Dalílah Polanco, Guana y Shiky. En el Cuarto Noche siguen Alexis Ayala, Aaron Mercury, Aldo de Nigris, Mar Contreras, Abelito y Elaine Haro.

Sin embargo, Galilea Montijo alertó que está a punto de cerrarse una habitación, y el público decidirá el nuevo nombre... Tal parece que la competencia comenzará a ser individual. ¿Será?

La Casa de los Famosos México es un reto de convivencia extrema en el que un grupo de celebridades conviven 24/7 en una misma casa, completamente aislados del mundo exterior, sabiendo que todo lo que dicen y hacen es observado.

La Casa de los Famosos México, producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas.

También puede ser vista por la plataforma ViX, con transmisiones en vivo 24/7 y pregalas y postgalas, media hora antes y después -respectivamente, de las galas transmitidas en televisión abierta.

Hubo 17 millones de votos

Facundo La Casa de los Famosos México
