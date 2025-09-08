Suscríbete
Famosos

Burrita Burrona explota furiosa contra producción de La Casa de los Famosos y los delata

Alzó la voz tras una situación que solo le hizo pasar un mal momento.

September 08, 2025 • 
MrPepe Rivero
burrita-casa-famosos.jpg

Burrita Burrona

Instagram

“A mí y al trabajo de mi hermana (Turbulence) lo van a respetar”, dijo Momo Guzmán, en su personaje de Burrita Burrona, la famosa MascotiDrag, al explotar furiosa contra la producción de La Casa de los Famosos México.

“Nos sentimos decepcionadas”, dijo en una transmisión en vivo donde contó que quisieron hacerle el feo a Turbulence Queen, su inseparable compañera.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
facundo-casa--entrevista.jpg
Famosos
Facundo nos dice que Abelito ganará La Casa de los Famosos e insiste en que Cuarto Noche es “una secta”
El conductor admitió que ya estaba cansado.
September 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Dalilah Polanco regresó a La Casa a las 2am, pero se volvió a ir: Censuraron cámaras de ViX y Shiky la esperó
September 05, 2025
Famosos
¿Hubo beso? Así recibió Delia a su novio Facundo tras ser eliminado de La Casa de los Famosos
September 07, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Burrita Burrona relató que Wendy Guevara le avisó que la querían invitar a la pregala y a la postgala de ViX. La contactó el asistente de la productora para iniciar la negociación, y Burrita le recordó que también tendría que ir Turbulence Queen.

El mánager de Burrita le dijo que, paralelamente, le escribieron vía correo electrónico de parte de ViX para invitar a ambas a las pregalas y postgalas. Además, las buscaron de Endemol, productora detrás de La Casa de los Famosos México.

Al preguntar si les iban a pagar un sueldo y los vuelos desde Monterrey, la resolución fue que el sueldo sería menor a lo que normalmente cobra Burrita Burrona, y que no le pagarían el vuelo a su mánager, sino solo “al talento”.

La gota que derramó el vaso en la negociación fue cuando, cuenta Burrita Burrona, “desinvitaron a Turbulence”, con la excusa de que ella no hace contenidos sobre el reality.

“Su proyecto, sí, sale en televisión pero los que estamos haciendo contenido somos los que hacemos que la gente que no ve la tele sepa qué pasa en La Casa de los Famosos. No lo vamos a permitir, y menos que hagan sentir mal a Turbulence con esos comentarios sacados de la manga”.

“A mí no me pagan nada por hacer reels de La Casa de los famosos y que venga una persona que diga no te puedo pagar un vuelo... Me dio mucho sentimiento porque Turbulence muchas veces le hicieron esto y no está padre, ni para ella ni para nadie. No está padre que primero te inviten a un lugar y luego digan que mejor no”.

@dragmexas

Nadie volvera a ninguniarnos; Todos valemos #conlaniñano #burritaburrona #turbulence #lacasdelosfamosos #ningunear #todosvalemos #dragmexa #dragmexas

♬ sonido original - DRAG MEXA

“No sé si los verdaderos jefes estén enterados del cochinero que hacen y no se vale que quieran humillar a una persona, ¿quiénes se creen para venir a decirnos si valemos o no valemos? ¡Si tú fuiste quien nos viniste a buscar!”, dijo Burrita.

Burrita Burrona sentenció: “No vamos a permitir que ninguna marca o ninguna televisora quiera venir a decirnos cuánto valemos, ¡no, señor! Habrá señores o youtubers que venden su alma a ustedes... Nosotras no, y que se entere la gente. El que se mete con la Turbulence, se mete conmigo, y que se entere la gente”.

Burrita Burrona Turbulence Queen La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Regina-Blandón.jpg
Famosos
Regina Blandón fue víctima de abuso infantil: “Tenía 6 años… y nadie lo sabía”
September 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yeri-Mua.jpg
Famosos
Yeri Mua denuncia amenazas de muerte contra su hermano: “Mi vida no es la única que está en peligro”
September 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
joseron--.jpg
Famosos
José Ron vive el momento más grande de su vida: “Estoy orgulloso de ser la persona que soy”
September 08, 2025
 · 
Grisel Vaca
daniel bisogno
Famosos
Daniel Bisogno buscó refugio en la Virgen en sus últimos días, pese a no ser creyente, revela Maribel Guardia
September 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
reina isabel.jpg
Famosos
Fotos del pasado de la Reina Isabel II en el ejército y de su romance prohibido
Este lunes 8 de septiembre se cumplen 3 años de la muerte de la Reina Isabel II
September 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
silvia pinal.jpg
Famosos
Terrible acusación: a Silvia Pinal la amarraban para que actuara en su última obra
Pepillo Origel explotó y reveló lo que sabe sobre los últimos años de vida de la actriz que fue pionera del musical y la televisión en México
September 08, 2025
galileamonitjocasadelosfamosos.jpg
Famosos
Galilea Montijo presume vestido de la sexta gala con una foto con la productora Rosa María Noguerón
Galilea Montijo vistió un Iván Dávalos en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos de este 7 de septiembre
September 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
sextaelimnacion lacasadelosfamosos (1).jpg
Famosos
¿Quién es el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México? Esta fue su reacción
Tras un posicionamiento y sinceramiento muy tensos el público decidió quién salió del reality show
September 07, 2025
 · 
Alejandro Flores