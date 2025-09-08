Burrita Burrona explota furiosa contra producción de La Casa de los Famosos y los delata

“A mí y al trabajo de mi hermana (Turbulence) lo van a respetar”, dijo Momo Guzmán, en su personaje de Burrita Burrona, la famosa MascotiDrag, al explotar furiosa contra la producción de La Casa de los Famosos México.

“Nos sentimos decepcionadas”, dijo en una transmisión en vivo donde contó que quisieron hacerle el feo a Turbulence Queen, su inseparable compañera.

Burrita Burrona relató que Wendy Guevara le avisó que la querían invitar a la pregala y a la postgala de ViX. La contactó el asistente de la productora para iniciar la negociación, y Burrita le recordó que también tendría que ir Turbulence Queen.

El mánager de Burrita le dijo que, paralelamente, le escribieron vía correo electrónico de parte de ViX para invitar a ambas a las pregalas y postgalas. Además, las buscaron de Endemol, productora detrás de La Casa de los Famosos México.

Al preguntar si les iban a pagar un sueldo y los vuelos desde Monterrey, la resolución fue que el sueldo sería menor a lo que normalmente cobra Burrita Burrona, y que no le pagarían el vuelo a su mánager, sino solo “al talento”.

La gota que derramó el vaso en la negociación fue cuando, cuenta Burrita Burrona, “desinvitaron a Turbulence”, con la excusa de que ella no hace contenidos sobre el reality.

“Su proyecto, sí, sale en televisión pero los que estamos haciendo contenido somos los que hacemos que la gente que no ve la tele sepa qué pasa en La Casa de los Famosos. No lo vamos a permitir, y menos que hagan sentir mal a Turbulence con esos comentarios sacados de la manga”.

“A mí no me pagan nada por hacer reels de La Casa de los famosos y que venga una persona que diga no te puedo pagar un vuelo... Me dio mucho sentimiento porque Turbulence muchas veces le hicieron esto y no está padre, ni para ella ni para nadie. No está padre que primero te inviten a un lugar y luego digan que mejor no”.

“No sé si los verdaderos jefes estén enterados del cochinero que hacen y no se vale que quieran humillar a una persona, ¿quiénes se creen para venir a decirnos si valemos o no valemos? ¡Si tú fuiste quien nos viniste a buscar!”, dijo Burrita.

Burrita Burrona sentenció: “No vamos a permitir que ninguna marca o ninguna televisora quiera venir a decirnos cuánto valemos, ¡no, señor! Habrá señores o youtubers que venden su alma a ustedes... Nosotras no, y que se entere la gente. El que se mete con la Turbulence, se mete conmigo, y que se entere la gente”.