Suscríbete
Famosos

Facundo nos dice que Abelito ganará La Casa de los Famosos e insiste en que Cuarto Noche es “una secta”

El conductor admitió que ya estaba cansado.

September 08, 2025 • 
MrPepe Rivero
facundo-casa--entrevista.jpg

Facundo

Nayib Canaán

Este 7 de septiembre, Facundo se convirtió en el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México.

En el foro, platicamos con él minutos después de salir de la casa, y ahí nos dijo algo que muchos intuyen: Abelito se perfila como ganador.

“Yo sabía que esta Casa la va a ganar Abelito, pero yo quería por lo menos llegar a la final. Salir fue así como ‘chale, estoy afuera’, pero luego dije '¡qué rico! ¡Estoy afuera!’”.

“Va a ganar Abelito. A él se le perdona todo. Abelito gana. Me encantaría que ganara Guana o Shiky. Que en la final estuviera Dalilah, Shiky, Guana, Abelito y Aldo”, dijo Facundo.

En la postgala, con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, Facundo se sinceró sobre lo que no le gustaba en La Casa de los Famosos México, pero no se atrevía a decir:

“Me da asco cómo come Aarón porque agarra arroz y le embarra todo; dejaba sus calzones en la mesa, en las sillas, o en el gimnasio. No tengo nada en contra pero es un maleducado por su forma de convivir, se tomaba un vaso y podía estar tres días el vaso ahí, quizá a los 24 años es normal. Yo veía a los morros que estaban en la noche haciendo cosas cagadas; pero no voy a ser parte de su desmadre”.

Facundo también insistió en que Cuarto Noche parece una secta, con Alexis Ayala como líder: “Es un culto ese cuarto. Están idiotizados por una mente maestra, Alexis lo ha sabido llevar bien. Estaban muy adoctrinados en ‘salve dios Alexis’. Nunca se le van a voltear porque los ha llevado por buen camino”.

Sobre sus compañeros de Cuarto Día, lamentó que los ánimos podrían decaer: “Ya veníamos derrotados, y ahora que me voy, han de decir '¿ya qué nos queda?’. Es horrible porque es feísimo estar en una competencia que sabes que vas a perder. Ahora se van a apachurrar un poco más; trataba de meterle buena onda pero se va uno más y estamos en la extinción”.

Facundo está feliz de salir

“Se siente increíble estar afuera. Tenía ganas de seguir en la batalla, quería llegar a la final. Pero la neta es que hay un momento que está intenso estar allá adentro”, dijo Facundo.

“Cuando dije ‘ya valí madres, voy para afuera’. Y pues ya salí, disfrutar. Tampoco es que mi máxima ilusión es estar adentro, me interesaba es estar dentro y que se abrieran oportunidades en mi vida profesional”.

“No tenía mucho más que dar se me acababa la energía y ya no me aguantaba a mí mismo”, admitió.

Facundo La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Yeri-Mua.jpg
Famosos
Yeri Mua denuncia amenazas de muerte contra su hermano: “Mi vida no es la única que está en peligro”
September 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
joseron--.jpg
Famosos
José Ron vive el momento más grande de su vida: “Estoy orgulloso de ser la persona que soy”
September 08, 2025
 · 
Grisel Vaca
daniel bisogno
Famosos
Daniel Bisogno buscó refugio en la Virgen en sus últimos días, pese a no ser creyente, revela Maribel Guardia
September 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
reina isabel.jpg
Famosos
Fotos del pasado de la Reina Isabel II en el ejército y de su romance prohibido
September 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
silvia pinal.jpg
Famosos
Terrible acusación: a Silvia Pinal la amarraban para que actuara en su última obra
Pepillo Origel explotó y reveló lo que sabe sobre los últimos años de vida de la actriz que fue pionera del musical y la televisión en México
September 08, 2025
facundo delia gaecia.jpg
Famosos
¿Hubo beso? Así recibió Delia a su novio Facundo tras ser eliminado de La Casa de los Famosos
En una gala con 17 millones de votos, Facundo salió del reality show y se encontró con su prometida en el foro
September 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
galileamonitjocasadelosfamosos.jpg
Famosos
Galilea Montijo presume vestido de la sexta gala con una foto con la productora Rosa María Noguerón
Galilea Montijo vistió un Iván Dávalos en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos de este 7 de septiembre
September 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
sextaelimnacion lacasadelosfamosos (1).jpg
Famosos
¿Quién es el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México? Esta fue su reacción
Tras un posicionamiento y sinceramiento muy tensos el público decidió quién salió del reality show
September 07, 2025
 · 
Alejandro Flores