¿Cuándo nace el bebé de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Cynthia Rodríguez cuenta los días para el nacimiento de su hijo.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera están disfrutando al máximo esta etapa que viven, pues están a días de convertirse en papás.

Luego de que Cynthia Rodríguez confesó detalles ante las cámaras sobre su matrimonio con Carlos Rivera como el vestido de novia que lució en su boda, en España, así como su Luna de miel y que se embarazó de su esposo por vía in vitro, la exconductora de Venga la Alegría compartió cuándo dará a luz para darle la dulce bienvenida a su bebé, al que llamarán León.

Ante la pregunta de los fans de cuándo será la fecha de nacimiento de su hijo, la esposa de Carlos Rivera reveló que será “antes del 15 de agosto”.

“Ya tenemos lista la maleta de Leoncito, también la mía; ya me estoy quedando con mis papás porque no me puedo quedar sola. Además, me enteré, gracias a ustedes, que el bebé salga vestido de amarillo ya le conseguí un trajecito”, comentó la también actriz en sus redes.

Respecto al plan de alimentación que lleva, Cynthia Rodríguez indicó que lo más importante es la salud del bebé y la suya.

“Más que una dieta, es importante es que Leoncito esté bien nutrido, crezca fuerte y sano, más que estar obsesionada de cuántos kilos voy a subir, pero es importante cuidar el aumento de peso para estar saludable como mamá".

Finalmente, la presentadora habló sobre si se le han hinchado muchos los pies durante el embarazo.

“No se me hincharon, sólo un poquito cuando fui a la playa, dicen que es normal. Creo que tiene que ver que caminé mucho durante el embarazo y no me gusta ponerle sal extra a la comida y tomo mucho agua”.