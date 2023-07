Cynthia Rodríguez revela por primera vez detalles del vestido de novia que usó en su boda con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han formado un matrimonio sólido y son de las parejas más queridas por el público.

Cynthia Rodríguez ha alborotado a sus fans con las confesiones que ha realizado ante las cámaras sobre su relación con Carlos Rivera, como las revelaciones que hizo de que se embarazó del cantante por vía in vitro y de que le pidió matrimonio de una forma muy especial.

“Fue tan bonito, ese hombre es un sueño. Yo soñaba mucho con esta vida, de casarme. Estábamos de viaje en España y fuimos a (Francia) a ver a La Virgen de Lourdes (Nuestra Señora de Lourdes), a pedirle por el hijo que tuviéramos y nuestra familia. Yo le había dicho a Carlos que no teníamos una sesión de fotos profesional. Entonces, me comentó: ‘Ya tengo todo listo, nos van a tomar fotos en Madrid’. Empezamos las fotos en la habitación, en el pasillo, entonces me dijo: ‘Voy a bajar al jardín para ver si está desocupado’”.

“Me toma de la mano, había pedido un salón del hotel, en Madrid, hermoso, y lo que hizo fue que llenó de flores todo el salón y tenía músicos. Se abren las puertas, estaba lleno de orquídeas, los músicos empezaron a tocar y me dice: ‘Te preparé un concierto, sólo para ti’... Se hinca y me dice: ‘Préstame tu mano, te lo pido, cásate conmigo (cantando su canción titulada de La Carta)’... Bailamos, nos tomamos fotos, lloramos y nos fuimos a cenar”.

El vestido que siempre soñó usar el día de su boda

Cynthia Rodríguez compartió detalles sobre el vestido de novia con el que se casó con Carlos Rivera, en Madrid, España.

“Fue una boda increíble. Cuando vamos al viaje para preparar la boda, invitamos a mi mamá, a ese primer viaje, a España, porque íbamos a ir para ver los manteles, la degustación, el lugar y las flores. Fue una boda de pocos invitados, pero fue una boda grande”.

“Cuando hablamos del vestido, dije: ‘Si me lo hago en México, obviamente se va a saber que me voy a casar, porque queríamos compartirlo hasta después. Me dijo: ‘No mi amor, vamos hacerlo en España. Ya en el viaje que hagamos, te vas a probar los vestidos’.

“Llegamos, con el diseñador y él me dice: ‘Adelante, pasa para que te lo pruebes’. Yo dije: ‘Va a ser mi vestido que quiero y con el que siempre he soñado’. Entro y veo un vestido, como supersencillo y otro como de pedrería, pero transparente’. Me dice: '¿Qué te parece?’. No quería ser grosera, pero le digo: ‘no es como los que te mandé'. Entonces entra Carlos (Rivera), y me dice: ¿qué pasó?, ¿no te gustó? Me da una carta, un sobre, me dice: 'Ábrelo’. Entonces, abro la hoja y era la Torre Eiffel y decía: ‘Nos vamos a París, por tu vestido’”.

“Tenemos cita para que te hagan el vestido que quieres. Al día siguiente viajamos a París y vino mi mamá con nosotros también, y el vestido fue justo como lo soñé, no era el pruébate el vestido que ya está hecho. Me dice Zuhair Murad (diseñador de modas de origen libanés): ‘Nos vemos en dos semanas aquí'. Yo estaba en el programa (VLA), tuve que ir tres veces a París en fin de semana, para que nadie se enterara. En el primer viaje, fui con mi mamá y Carlos; el segundo viaje fui con mis hermanas, y el tercero fui con mi papá, ya para ver el vestido listo. Fue un proceso tan bonito que lo gocé mucho, lo disfrute mucho”, expresó la actriz para Ventaneando.

Subió al altar con el “príncipe de sus sueños”

“Cuando estuvo listo el vestido, lo mandaron de París a Madrid, de Madrid se lo llevó el diseñador al lugar de la boda. Usé dos vestidos: ese sólo lo usé para la iglesia, era desmontable, tenía un vestido más pegadito y toda la faldera era aparte. Luego me cambié otro vestido que era del mismo diseñador que era más ligero y ese sí fue para la noche, andaba yo ya muy ligera. El primero si fue... llegué con la cadera dislocada a mi luna de miel, no me importaba, (pesaba) mucho, como 30 kilos, yo caminaba y sentía que alguien me estaba jalando y yo decía: ‘Yo voy a llegar al altar... y en reina’. Veo las fotos y dije: ‘Así tenía que ser, el vestido con el que siempre había soñado, la persona, el hombre que era un príncipe ese día’. Lo veía esperándome y yo decía: ‘Es que Dios sí existe’. Me entregó mi papá. Lo más bonito es que pudimos estar toda la familia; estuvo también mi suegro, que es un recuerdo que se va quedar para siempre” finalizó.