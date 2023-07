Cynthia Rodríguez comparte por primera vez cómo fue que Carlos Rivera le pidió matrimonio

Cynthia Rodríguez está en la recta final de su embarazo.

La cantante y actriz Cynthia Rodríguez ha compartido ante las cámaras detalles sobre la relación que lleva con su ahora esposo Carlos Rivera, como el momento en que logró embarazarse del cantante.

“La pandemia nos unió mucho más. Vivir juntos, conocernos, el aceptarnos, nos enamoramos mucho más. Los dos dijimos: ‘Si eres tú'. Yo quiero vivir toda mi vida con él, espero que así sea, también me lo ha dicho”.

“Veníamos de una etapa que a los 34 o 35 años sabíamos que queríamos ser papás, pero sabíamos que (como mujer) tenía que parar un poco el ritmo de trabajo, no tienes que dejar de trabajar. Yo decía que ahorita no, porque estoy en esto, estoy en telenovela. Y entonces lo que hice es que congelé mis óvulos, ya teníamos el plan y empezaron a pasar cosas, por lo que se fue posponiendo, sobre todo por mis proyectos profesionales. Llega la pandemia y Carlos, no recuerdo si fue el primer o segundo año, me pide matrimonio”, comentó para el programa Ventaneando.

Ahora, la querida exconductora de Venga la Alegría, le reveló a Pati Chapoy, titular del programa de espectáculos de TV Azteca, cómo fue el momento en el que Carlos Rivera le pidió que se casaran.

“Fue tan bonito, ese hombre es un sueño. Yo soñaba mucho con esta vida, de casarme. Estábamos de viaje en España y fuimos a (Francia) a ver a La Virgen de Lourdes (Nuestra Señora de Lourdes), a pedirle por nuestro hijo y nuestra familia. Yo le había dicho a Carlos que no teníamos una sesión de fotos profesional. Entonces, me dice: ‘Ya tengo todo listo, nos van a tomar fotos en Madrid’. Empezamos la fotos en la habitación, en el pasillo, entonces me dijo: ‘Voy a bajar al jardín para ver si está desocupado’”.

“Me toma de la mano, había pedido un salón del hotel, en Madrid, hermoso, y lo que hizo fue que llenó de flores todo el salón y tenía músicos. Se abren las puertas, estaba lleno de orquídeas, los músicos empezaron a tocar y me dice: ‘Te preparé un concierto, sólo para ti’”.

Conforme fueron pasando los minutos, Cynthia Rodríguez confesó que era un sueño lo que estaba viviendo.

“Hay una canción que se llama La Carta, soy mucho de escribir cartas, de escribir mensajes, le dije que me escribiera una carta (cuando empezaron a salir como novios), y me dice que él no es de escribir cartas, sólo canciones... Me dice: '¿Qué crees, te acuerdas de la carta que me habías pedido?, si quieres ábrela y leela’. Empieza la música y la empiezo a cantar, y yo digo, es una canción. Sentí que se me despegaron los pies del suelo, empecé a flotar. Se da media vuelta y veo que va para el piano, y toma una caja y voltea y yo dije: ‘Me voy a desmayar, traigan una ambulancia’”.

“Es un príncipe real, se hinca y me canta: ‘Préstame tu mano, te lo pido y abajo de la carta, decía: ‘cásate conmigo’, me lo pide y no me desmayé (risas), le dije claro que sí. Bailamos, nos tomamos fotos, lloramos y nos fuimos a cenar”.