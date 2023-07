Cynthia Rodríguez se embarazó de Carlos Rivera por vía in vitro

Cynthia Rodríguez confiesa cómo se embarazó de Carlos Rivera.

Luego de la ceremonia de maternidad conocida como blessingway y del baby shower que le organizaron amigas y familiares, Cynthia Rodríguez está en la recta final de su embarazo.

Cynthia Rodríguez, quien no ha dejado de compartir las etapas de su embarazo y ya tiene todo listo para recibir a su hijo, reveló para las cámaras de Ventaneando que tuvo que congelar sus óvulos para embarazarse de Carlos Rivera.

“La pandemia nos unió mucho más. Vivir juntos, conocerno, el aceptarnos, nos enamoramos mucho más. Los dos dijimos: ‘Si eres tú'. Yo quiero vivir toda mi vida con él, pero que así sea, también me lo ha dicho”.

“Veníamos de una etapa que a los 34 o 35 años sabíamos que queríamos ser papás, pero sabíamos que la mujer tenía que parar un poco el ritmo de trabajo, no tienes que dejar de trabajar. Yo decía que ahorita no, porque estoy en esto, estoy en telenovela. Y entonces lo que hice congelé mis óvulos, ya teníamos el plan y empezaron a pasar cosas, por lo que se fue posponiendo, sobre todo por mis proyectos profesionales. Llega la pandemia y Carlos, no recuerdo si fue el primer o segundo año, Carlos me pide matrimonio”.

Sabías que...

La fecundación in vitro (FIV) es la unión del óvulo de una mujer y el espermatozoide de un hombre en un plato de laboratorio. In vitro significa por fuera del cuerpo.