Cynthia Rodríguez cuenta por primera vez cómo fue su Luna de miel con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez cuenta los días para darle la bienvenida a su bebé, León.

Luego de compartir por primera vez ante las cámaras que se embarazó de Carlos Rivera por vía in vitro, así como detalles del vestido de novia con el que siempre soñó casarse y de cómo le pidió matrimonio el cantante, Cynthia Rodríguez ahora compartió la increíble Luna de Miel que tuvo.

Ya como marido y mujer, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera recibieron la bendición del Papa Francisco en el Vaticano el año pasado.

“Como Carlos es embajador de una asociación del Papa (Francisco), había solicitado poder tener la bendición del Papa. La boda fue un domingo, fueron dos días de boda, el primer día fue como la religiosa y luego fue la fiesta, al día siguiente tuvimos a medio día el ‘brunch’ (banquete) y en la noche tuvimos una boda flamenca”.

“Me dice Carlos: ‘Sí nos van a dar la audiencia con el Papa’. El miércoles era la audiencia. El martes volamos a Roma con nuestros papás y mi cuñada, yo iba de blanco y justo antes de pasar, me dice Carlos: ‘Sabes que mi amor, yo creo que esta foto sí va a salir en algún lugar’... porque es la cámara (de los fotógrafos) del Vaticano. Me dice: ‘No me preocupa nada, porque va a estar bonita la foto y va a ser un momento especial... Le dice (al Papa), venimos de casarnos’, y nos dice: '¡Ah, felicidades!’. Nos da la bendición, justo cuando ponemos la mano, los anillos... Y me encantó porque el Papa nos pregunta: '¿Y ya se pelearon?’... Y le dijimos: '¡Noooo!’... ‘Pues peleen, está bien pelear, lo único es que no se vayan a vivir enojados, porque eso genera rencor, y el rencor se va guardando en el corazón’.

Cynthia Rodríguez también recordó para Ventaneando el hermoso viaje de Luna de miel que realizaron por Europa.

"(Después de su encuentro con el Sumo Pontífice) De ahí hicimos un viaje como nunca, dos meses estuvimos de Luna de miel. Empezamos en Roma, con nuestros papás, fuimos a Florencia, a Pisa. Y después ellos (los papás de ambos) se regresaron a México. Teníamos muchas ganas de conocer Egipto, porque cada museo al que íbamos, Carlos decía: '¿Y dónde está la zona egipcia, los sarcófagos?'; él tiene un gusto por la cultura egipcia. También fuimos a Grecia, compramos cosas, lo que se podía y otras cosas las pedimos para que nos las mandaran; bueno, mi vestido llegó hace como dos meses (risas)”.