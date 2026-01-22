Suscríbete
¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad por la que Carín León pospone conciertos?

El cantante de regional mexicano tiene que guardar reposo por órdenes médicas

Enero 21, 2026 • 
Alejandro Flores
carin leon (1).jpg

Carín León está convaleciente

Instagram

Carín León contrajo una enfermedad conocida como “quebrantahuesos”, según se puede leer en el sitio oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El cantante de regional mexicano tuvo que posponer dos semanas sus conciertos que estaban programado sen el Palenque de la Feria de León.
“El artista fue diagnosticado con dengue y se encuentra siguiendo las indicaciones médicas para su pronta recuperación”, publico la oficina del cantante en su cuenta de Instagram.
El dengue, se lee en el sitio del IMSS, es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad.

“El dengue no se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo. Es común en regiones tropicales y subtropicales como Centroamérica, Sudamérica y lugares donde se estanca el agua”.

Carín León apenas ayer había hecho promoción para los conciertos en el Palenque de la Feria de León los días 22 y 23 de enero.

Ahora se anuncia que el primero se pospuso para 5 de febrero y el otro para el 6.
El comunicado especifica que los boletos adquiridos previamente son válidos para las nuevas fechas.

El diagnóstico y síntomas de Carín León

Aunque hay tres tipos de dengue, la oficina del artista no especificó con cuál de ellos fue diagnosticado Carín.
Lo cierto es que en cualquiera de los tres casos los síntomas coinciden.

  1. Fiebre
  2. Dolor de huesos
  3. Dolor de cabeza intenso (en la frente)
  4. Dolor de ojos (que se incrementa al moverlos)
  5. Erupción en la piel (parecida al sarampión)
  6. Náuseas
  7. Vómito
  8. Insomnio
  9. Prurito (comezón)
  10. Falta de apetito
  11. Dolor abdominal

Se menciona además que los casos pueden llegar a agravarse al punto de provocar hemorragia y convulsiones a causa de la fiebre y deshidratación severa.
No es, sin embargo, el caso de Carín León, quien de acuerdo con el comunicado, está en recuperación.

Carin León
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
