Cristina Porta vence a Lorena Herrera en Top Chef VIP, y le responde por llamarla “gente desagradable”

Cristina Porta dice que no había escuchado lo que Lorena Herrera dijo de ella. Pero una vez que lo escuchó, no se detuvo y le lanzó una crítica tras otra.

“Es una cobarde”, dijo Porta en una entrevista con el programa La Mesa Caliente.

El pleito entre Lorena Herrera y Cristina Porta comenzó en Top Chef VIP, donde ambas despuntaron como grandes cocineras y llegaron a la final junto con Salvador Zerboni y Paco Pizaña.

En la cocinada final fue evidente que había dos equipos: Zerboni y Herrera contra Pizaña y Porta.

Y ganó Pota. Que de inmediato se abrazó a Paco e ignoró a Lorena. “

Nosotros dos lo que queríamos es que si no ganaba uno ganara el otro”, dijo la conductora y periodista española.

Lo que dijo Lorena de Cristina

Lorena Herrera estuvo en México unos días antes de la transmisión de la final de Top Chef VIP. Aquí habló de lo bien que le iba en el reality show pero también de que se había encontrado con “gente desagradable” de la que ni siquiera “valía la pena mencionar su nombre”.

chdf vo

Se refería por supuesto a Porta, con quien tuvo algunos enfrentamientos a gritos durante las cocinadas de Top Chef VIP.

Cristina Porta se defiende ahora, ya con su trofeo de ganadora de Top Chef VIP en las manos, y asegura que ella nunca ofendió a Lorena.

“Yo de lo que hablaba era de la manera en que cocinaba, critica su forma de cocinar, de hacer las cosas pero jamás me metí con ella”.

Las explicaciones de Porta

Porta asegura que mientras estuvieron en el show, Lorena nunca le dijo alguna queja o algo similar a lo que declaró en México.

“Pero fíjate que a ella le preguntan por mí en México. A mí no me preguntan por ella en España”, declaró con algo de jiribilla para insinuar que ella es más famosa que Lorena.

Al final, lo que hizo Cristina Porta es levantar su trofeo de Top Chef VIP y gritarle a Lorena: "¡Y soporta!”.