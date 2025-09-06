Suscríbete
Salvador Zerboni se transforma: “Es un trabajo tan difícil ser mujer”

El actor y concursante de Top Chef VIP se tuvo que rasurar con esmero

September 06, 2025 • 
Alejandro Flores
salvador zerboni top chef.jpg

Zerboni se transformó en Curvony

Instagram y Telemundo

Es originaria de Xochimilco y lleva unos largos rulos negros. Se llama Curvoni y llegó a Top Chef VIP para pagar una apuesta.

La convivencia en el reality show ha generado entre los competidores varias dinámicas que no tienen nada que ver con la cocina ya que cruzan apuestas entre ellos para ponerse retos divertidos.
El más reciente lo perdió Salvador Zerboni. ¿El castigo? Convertirse en Curvoni.

“Es hora de pagar las apuestas”, dijo Curvoni al entrar a la cocina de Top Chef VIP en la que fue recibida con aplausos y piropos.

Salvador Zerboni es uno de los cocineros favoritos del reality show de Telemundo pero la suerte no siempre esta de su lado por lo que en esta ocasión perdió el reto.

curvony cinco.png

El proceso de Zerboni

Captura Telemundo

“Estos niños me agarraron nervioso como siempre estoy antes de los retos y yo nomás decía: sí, sí, sí”, dijo Zerboni mientras se rasuraba para convertirse en Curvoni.

El proceso de transformación quedó registrado en un video que compartió el mismo en su cuenta de Instagram en el que se le ve, ya transformada en Curvoni, caminando con cierta picardía y moviendo los chinos con sutileza.

curvony tres.png

La entrada triunfal de Curvony

Captura Telemnundo

"¡Qué trabajo tan difícil es ser mujer!”, exclamó Zerboni cuando las maquillistas hicieron el trabajo de ocultar su barba incipiente y delinear los ojos .

El resultado provocó el entusiasmo no solo de los participantes, también de los jueces del concurso, que aplaudieron a Curvony.

Top Chef VIP salvador zerboni
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
