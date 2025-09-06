Salvador Zerboni se transforma: “Es un trabajo tan difícil ser mujer”

Es originaria de Xochimilco y lleva unos largos rulos negros. Se llama Curvoni y llegó a Top Chef VIP para pagar una apuesta.

La convivencia en el reality show ha generado entre los competidores varias dinámicas que no tienen nada que ver con la cocina ya que cruzan apuestas entre ellos para ponerse retos divertidos.

El más reciente lo perdió Salvador Zerboni. ¿El castigo? Convertirse en Curvoni.

“Es hora de pagar las apuestas”, dijo Curvoni al entrar a la cocina de Top Chef VIP en la que fue recibida con aplausos y piropos.

Salvador Zerboni es uno de los cocineros favoritos del reality show de Telemundo pero la suerte no siempre esta de su lado por lo que en esta ocasión perdió el reto.

El proceso de Zerboni Captura Telemundo

“Estos niños me agarraron nervioso como siempre estoy antes de los retos y yo nomás decía: sí, sí, sí”, dijo Zerboni mientras se rasuraba para convertirse en Curvoni.

El proceso de transformación quedó registrado en un video que compartió el mismo en su cuenta de Instagram en el que se le ve, ya transformada en Curvoni, caminando con cierta picardía y moviendo los chinos con sutileza.

La entrada triunfal de Curvony Captura Telemnundo

"¡Qué trabajo tan difícil es ser mujer!”, exclamó Zerboni cuando las maquillistas hicieron el trabajo de ocultar su barba incipiente y delinear los ojos .

El resultado provocó el entusiasmo no solo de los participantes, también de los jueces del concurso, que aplaudieron a Curvony.