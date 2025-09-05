Cachan a Lorena Herrera mintiendo en vivo en un reality show y se gana el odio en redes

Lorena Herrera era una de las favoritas para ganar el Top Chef VIP, el reality show que produce Telemundo pero un comentario suyo le restó posibilidades y generó polémica en redes sociales.

La actriz mexicana se ha convertido, dentro de Top CHef VIP en una cocinera muy alabada por el juez Toño de Livier, con quien incluso juega a coquetear cada vez que le toca juzgar un platillo suyo.

En contraparte, su principal detractor dentro del juego es el actor Juan Soler, otro de los concursantes que suele tener buenas críticas con sus platillos, sobre todo cuando se trata de cocinar carne.

Soler opina que Lorena juega el papel de inocente y víctima para ganar la simpatía del público. Además, en el programa de este jueves la cachó en una mentira.

“No soporto a Lorena siendo Lorena”, dijo Juan Soler cuando fue testigo de la falsedad de Herrera.

La actriz mexicana se enfrentó a un reto en el que decidió ejecutar un platillo fuera de lo común, por lo menos para ella. “Quiero salir de mi zona de confort”, aseguró cuando le presentó el plato de los jueces.

La mentira de Lorena Herrera

Al explicar el contenido del platillo, sin embargo, soltó una frase que hizo explotar a Juan Soler, quien veía el programa a través de la pantalla ya que él no hizo el reto.

"¿Pero por qué mientes?”, gritó Soler y enseguida se levantó y se fue.

¿Cuál fue la mentira de Lorena Herrera? La actriz mexicana aseguró que Top CHef VIP es su primer y único reality show en la vida... por lo menos así se entendió su frase:

“Me han ofrecido todos los realities que han existido y siempre he dicho: no”.

El enfado de Soler se explica porque ciertamente Top Chef VIP no es su único reality show. De hecho, Lorena Herrera es pionera de los realities shows de famosos porque estuvo en el primer Big Brother, donde se encontró con Facundo y con Galilea Montijo, quien finalmente fue la ganadora.

Luego también estuvo en Siempre Reinas, con Laura Zapata, Lucía Méndez y Sylvia Pasquel, en 2022.

“Finalmente esto es un reality, algo que yo no quería hacer”, dijo Lorena, olvidando que ella ya también estuvo en otro reality show de cocina.

Fue la sensación de MarterChef Celebrity 2022 Azteca

En redes sociales las opiniones se dividieron entre quienes estuvieron de acuerdo con Juan Soler y los que, por el contrario, defendieron a Lorena Herrera.

Lo cierto es que la mayoría piensa que esta escena fue otra demostración de que Lorena supuestamente es favorecida por los jueces.