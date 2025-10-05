Lorena Herrera y Cristina Porta se pelean en vivo: “es gente desagradable”

Lorena Herrera estuvo en México el viernes, aprovechando un breve descanso de las grabaciones del reality Top Chef VIP, que se hace en Colombia.

Cuando a la actriz mexicana se le preguntó sobre la relación que tiene con Cristina Porta, otra de las concursantes en Top Chef VIP, la respuesta no es sino desprecio.

Hasta en dos ocasiones Lorena se negó a hablar de ella porque “no vale la pena”.

Este fue el origen del pleito entre Lorena Herrera y Cristina Porta

La razón detrás de este enojo contra Porta está precisamente en varios de los programas de Top Chef VIP, en donde ambas han avanzado hasta la gran final que se realizará esta semana.

Justo a la mitad del reality show, cuando corría la semana cuatro y todavía no se conocían del todo sus temperamentos, les tocó hacer una cocinada al aire libre en un mismo equipo.



"¡No grites!”, le pidió Lorena a Cristina Porta cuando las carnes estaban en las parillas y parecía que no les daría tiempo de alcanzar la cocción deseada.

La mexicana se acercó a Porta para pedirle de nuevo que no gritara y entonces, en ese justo momento se rompió cualquier posibilidad de conciliar.

“No me pidas que me calme”, le respondió Porta.

“Pues no grites”, reviró Herrera.

La guerra declarada entre Cristina Porta y Lorena Herrera

Desde ese momento, su interacción en Top Chef ViP siempre ha sido de críticas e incluso ataques contra sus platillos.

Durante las batallas por la semifinal, mientras Lorena cocinaba, “la guerra fue frontal y declarada”.

“Trataré de concentrarme en mí y no en otras personas, en no compañeros que son personas cero, gente desagradable”, dijo Lorena mientras cortaba una fresa.

En la otra parte de la cocina de Top Chef VIP, conocida como La Cava, Paco Pizaña y Cristina Porta se burlaban de ella: Cristina simulaba ruidos de gallina mientras que el argentino hacía bromas de la vez que Lorena dijo que había tomado clases de un chef Michelin.

Durante su visita a México, Lorena ha dejado claro que esos pleitos no son solo parte del reality show, sino que están en la vida real.