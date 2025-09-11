Después de Top Chef VIP, Norkys Batista emprende gira con “Orgasmos”

La actriz y modelo venezolana Norkys Batista, una de las figuras más queridas y reconocidas del espectáculo latinoamericano, regresa a las tablas con la obra teatral-musical Orgasmos, un montaje que ha marcado un antes y un después en su carrera artística y que, tras más de una década de éxitos en Venezuela y otras ciudades del continente.

Con una trayectoria de casi 25 años en la televisión y el teatro, Norkys Batista se ha consolidado como actriz de carácter en producciones como Mi gorda bella, y Estrambótica Anastasia.

A su faceta como actriz se suma su rol de empresaria y animadora y recientemente formó parte de Top Chef VIP 4, en el que quedó como la décima eliminada.

“Orgasmos”

La obra “Orgasmos”, escrita por Carlos Castillo, parte de un enfoque fresco y provocador: explicar la historia del orgasmo desde la prehistoria hasta nuestros días, pasando por la revolución sexual, el Viagra y hasta la cultura pop de Sex and the City.

Con un formato que mezcla comedia, drama, música y baile, Norkys encarna a una terapeuta sexual que guía al público por este recorrido tragicómico. En escena la acompaña el actor Xavier Muñoz, quien aporta ritmo y complicidad a la propuesta. Después de conquistar a más de un millón de espectadores a lo largo de los años, Orgasmos regresa más vigente que nunca.

El espectáculo ha sido celebrado como divertido, atrevido y educativo, logrando que hombres y mujeres se rían de sí mismos mientras reflexionan sobre tabúes y realidades de la intimidad.

La nueva gira internacional comenzará en Lima (Perú) el 20 de septiembre, seguirá en Orlando (26 de septiembre), Miami (27 de septiembre) y Utah (3 de octubre) en Estados Unidos, para luego visitar Maracay (11 de octubre) y Valencia (18 de octubre) en Venezuela, Bogotá (25 de octubre) en Colombia, Puerto Ordaz (1 de noviembre), Madrid (4 de diciembre) y Barcelona (10 de diciembre) en España, y Porlamar (3 de enero de 2025).

Las entradas ya están disponibles de manera exclusiva a través de la página oficial.