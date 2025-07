¡Contundente! Maribel Guardia desmintió una derrota legal ante Imelda Garza y descartó cualquier reconciliación

Maribel Guardia rompió el silencio ante los rumores que circulan sobre un supuesto revés legal en el proceso que mantiene contra su exnuera, Imelda Garza Tuñón. La actriz y cantante costarricense, nacionalizada mexicana, fue clara al asegurar que las versiones que circulan sobre la pérdida de la demanda son completamente falsas. Además, descartó de manera tajante cualquier posibilidad de reconciliación con la viuda de su hijo, Julián Figueroa .

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre el proceso legal con Imelda Garza?

A través del programa “Ventaneando”, se dio a conocer la declaración de Maribel Guardia. quien se refirió directamente al proceso legal que enfrenta con Imelda Garza. La actriz y cantante aclaró que los juicios relacionados con la custodia de su nieto, José Julián, continúan su curso y negó categóricamente haber perdido la batalla legal.

“No se ha perdido ninguna demanda, son noticias que son falsas. Sigue igual, los juicios siguen igual, no hay cambio de ningún tipo”, afirmó Guardia, visiblemente molesta por la desinformación que circula en redes sociales y medios de comunicación.

La actriz explicó que la decisión de emprender acciones legales respondió a su preocupación por el bienestar de su nieto , luego de argumentar supuestos problemas de adicción por parte de la madre. Por lo cual, Maribel tuvo la custodia del menor durante 38 días, mientras el proceso continuaba. Para el 1 de marzo, Imelda Garza recuperó la custodia del menor y desde entonces no se han separado.

¿Existe posibilidad de reconciliación entre Maribel Guardia e Imelda Garza?

Maribel Guardia fue tajante al abordar el tema de una posible reconciliación con su exnuera. La actriz descartó cualquier acercamiento futuro, al considerar que la relación quedó fracturada de manera definitiva tras los conflictos legales y mediáticos que han protagonizado.

“Yo creo que aquí se rompió un plato hace mucho tiempo, yo no creo que las cosas puedan volver a ser igual”, declaró la cantante, al subrayar que su prioridad siempre ha sido la seguridad y el bienestar de su nieto, a quien, aseguró, sigue amando profundamente.

Guardia también expresó su esperanza de que, en el futuro, el niño busque tener contacto con ella. “Yo sé que el niño me quiere, cómo no me va a querer. Todo lo que hice fue para protegerlo, lo amo con toda mi alma y le pido a Dios que esté muy bien. Cuando tomé la decisión de hacer eso sopesé que tal vez no iba a volver a verlo, pero algún día tal vez el niño me busque”, expresó con esperanza.

¿Cómo se encuentra Maribel Guardia tras el conflicto?

Además de hablar sobre el proceso legal, Maribel Guardia también se refirió a su estado de salud , luego de que su amiga, la actriz Victoria Ruffo, manifestara preocupación por la notoria pérdida de peso de la vedette. Maribel confirmó que ha bajado de peso, pero descartó que la causa sea el conflicto legal con Imelda Garza.

La actriz explicó que su pérdida de peso está relacionada con el duelo que atraviesa tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa, en abril de 2023. Maribel ha reconocido en diversos momentos que la partida de su hijo ha sido uno de los golpes más duros de su vida, y aunque continúa trabajando y cumpliendo con sus compromisos profesionales, emocionalmente sigue en proceso de recuperación.

“Es algo muy difícil. Lo que viví y lo que sigo viviendo por la ausencia de mi hijo no se lo deseo a nadie. La gente ve que uno sonríe y sigue adelante, pero por dentro es un proceso muy doloroso”, confesó.

¿Cuál es el siguiente paso en el proceso legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza?

Hasta el momento, el proceso legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza continúa vigente y en manos de las autoridades correspondientes. No se ha emitido ningún fallo definitivo que favorezca o perjudique a alguna de las partes.

Las especulaciones sobre un supuesto cierre del caso o una “derrota” para la actriz han sido desmentidas directamente por Maribel Guardia, quien asegura que no permitirá que versiones falsas empañen su imagen ni sus intenciones en este proceso, que, insiste, tienen como único objetivo el bienestar de su nieto.