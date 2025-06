¿Maribel Guardia está enferma? La preocupante frase de Victoria Ruffo que encendió las alarmas

Si bien todo apunta a que el agrio pleito entre Maribel Guardia y su nuera Imelda Garza por fin llegó a su fin luego de varios meses de visitas al tribunal y fuertes intercambios de declaraciones, lo cierto es que la actriz no ha visto a su nieto y esto, especulan, pudo haberle causado un fuerte problema de salud... ¡hasta dejó de comer, según su amiga Victoria Ruffo! Con esta frase lo reveló: “He cenado con ella. He platicado con ella. Le digo que la veo muy flaquita, que me preocupa porque no come”.

¿Qué frase dijo Victoria Ruffo sobre Maribel Guardia?

En un encuentro reciente que Victoria Ruffo sostuvo con varios medios de comunicación y que está disponible en YouTube, la icónica protagonista de “La Madrastra” reveló que hace poco tuvo una convivencia con Maribel Guardia que le dio muy mala espina.

“He cenado con ella. He platicado con ella. Le digo que la veo muy flaquita, que me preocupa porque no come”, declaró Ruffo.

Victoria Ruffo, quien sostiene desde hace muchos años una entrañable relación con Maribel Guardia, se mostró comprensiva con el radical cambio en su amiga ya que aceptó que su problemas de los últimos meses fueron desoladores y esto, claro, le pasó factura a su cuerpo y a su mente.

“Es entendible. Todo lo que le ha pasado, afecta al cuerpo, a la mente, pero es una mujer muy valiosa, muy fuerte y siempre va a salir adelante”, concluyó.

¿La pérdida de peso de Maribel Guardia es algo nuevo?

Si bien las palabras de Victoria Ruffo generaron una ola de preocupación entre los fans de los espectáculos, lo cierto es que Marco Chacón -el esposo de Guardia-, ya había comentado algo al respecto.

De acuerdo con lo que Chacón reveló a las cámaras de TVyNovelas en enero del 2025, Maribel perdió 10 kilos de peso a raíz de su pleito legal con Imelda Garza por el bienestar de su nieto , además de que sus problemas de insomnio se incrementaron.

“La abuela está sufriendo mucho, ha bajado 10 kilos, siempre tuvo insomnio, no voy a decir que el insomnio de Maribel es nuevo, estaría faltando a la verdad, pero Maribel se dormía antes a las 3 de la mañana y ahora se duerme a las 7 de la mañana”, reconoció Marco Chacón en aquella ocasión.

