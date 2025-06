¿Nuevo amor? Imelda Tuñón rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan con Leonardo García: “Es grave”

La cantante y actriz Imelda Tuñón, viuda del recordado Julián Figueroa, puso fin a los persistentes rumores que la relacionaban sentimentalmente con el actor Leonardo García, hijo del icónico Andrés García. Las especulaciones surgieron a principios de esta semana tras la difusión de unas fotografías en las que ambos aparecían juntos, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales sobre un posible nuevo romance.

Sin embargo, en una reciente entrevista para el matutino “Venga La Alegría”, Imelda Tuñón desmintió categóricamente dichas insinuaciones , incluso las calificó como “graves” y como una “falta de respeto” para todas las partes involucradas.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre los rumores de un romance?

Imelda Tuñón decidió aclarar la situación y romper el silencio en una entrevista concedida al programa “Venga La Alegría”. Durante la conversación, la también actriz de teatro desmintió rotundamente que tenga una relación sentimental con Leonardo García y calificó como “grave” las insinuaciones que se hicieron a partir de unas simples fotografías.

“Nos tomamos una foto y se fue a su casa. Nada que ver, es feo que hagan polémica por eso. Es grave, una falta de respeto para su pareja que estén insinuando que tengamos algo cuando él tiene pareja”, expresó Imelda Tuñón, visiblemente incómoda con la situación.

La joven cantante destacó que la reunión en la que coincidieron no fue privada ni exclusiva, sino que formó parte de un evento donde estaban presentes otras personas. “Sí, tenemos una foto donde salimos los dos, pero salen más personas, fue una reunión de varias personas, no nada más mía con él”, aclaró.

¡Le parece una falta de respeto! 😤 Imelda Tuñón desmiente noviazgo con Leonardo García luego de publicar unas fotos donde aparecen juntos.🙅‍♀️#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhT0o 📲💻 pic.twitter.com/mslZ8pmaQp — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 25, 2025

¿Cómo inició el rumor sobre Imelda Tuñón y Leonardo García?

Los rumores surgieron luego de que se viralizaran fotografías en las que aparecen Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, y Leonardo García, hijo del fallecido actor Andrés García. En las imágenes, ambos coinciden en un evento social, lo que desató la versión de que podrían estar iniciando una relación sentimental.

Aunque las imágenes no muestran ningún gesto romántico , los internautas no tardaron en especular que entre la cantante y el actor existía algo más que una simple amistad. Incluso, algunos programas de espectáculos comenzaron a hablar del tema, lo que generó aún más confusión.

😱❤️ ¡#ImeldaTuñón y #LeonardoGarcía juntos! ¿Amistad o romance?

La actriz publicó fotografías junto al hijo de #AndrésGarcía. Déjanos tus opiniones en los comentarios 👇🏻#DPMAlMomento



¡No te pierdas #DePrimeraMano👌🏻 a las 3 PM por el 3.1 de #ImagenTelevisión! pic.twitter.com/WUym7lOQ21 — De Primera Mano (@deprimeramano) June 19, 2025

¿Imelda Tuñón tiene novio actualmente?

Durante la misma entrevista, Imelda Tuñón también habló sobre su situación sentimental actual. La viuda de Julián Figueroa aseguró que está soltera y, por el momento, no se encuentra en búsqueda de una nueva relación.

“Sí, estoy soltera”, afirmó la cantante, además ante la insinuación sobre si estaría conociendo más gente, dejó en claro que por el momento no está buscando. En cambio, se ha enfocado en su carrera musical y en proyectos personales, sin intención de involucrarse en asuntos sentimentales por ahora.

¿Cómo reaccionó Imelda Tuñón a las comparaciones con otras cantantes?

En los últimos meses, Imelda Tuñón ha comenzado a construir su propio camino en el mundo de la música. Esto ha provocado que algunos productores y seguidores la comparen con otras artistas consolidadas como Ninel Conde o Ana Bárbara, algo que la cantante tomó con madurez y respeto.

“No me molesta que me comparen. Las respeto muchísimo, son unas reinas, llevan años de trayectoria. Yo quiero hacer lo mío, pero claro que me gustaría ir por esa onda, aunque de manera actual”, comentó Tuñón.

Además, reveló que mantiene una buena relación con Ninel Conde , con quien incluso se siguen mutuamente en redes sociales, y expresó su admiración por la cantante.

¿Cómo va el conflicto legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

Durante la misma entrevista, también se le preguntó sobre la situación con Maribel Guardia, madre de su fallecido esposo Julián Figueroa. La joven actriz se refirió brevemente al proceso legal que mantienen por temas relacionados con la herencia y la sucesión, aunque admitió que aún no hay avances concretos.

“Esto va para largo, de avance estoy cero enterada porque los tribunales están cerrados. Van a pasar muchas cosas. La ley en México es muy lenta, pero creo que se va a solucionar bien algún día, no sé si este año o el próximo, pero alguna solución tiene que haber”, explicó.

Imelda Tuñón aseguró que, pese al conflicto legal, desea que todo se resuelva de la mejor manera, ya que considera que este tipo de procesos también ayudan a sanar asuntos personales.