¿Pilar Montenegro está grave? Sergio Mayer reaccionó a los rumores sobre su salud y reveló qué sabe de su compañera

En los últimos días, el paradero de Pilar Montenegro ha causado gran curiosidad entre el público. Y es que para muchas personas, resulta extraño que siendo una artista con tanta presencia por su talento y belleza física, simplemente haya “desaparecido”, un tema que incluso motivó a que Sergio Mayer hablara de qué es lo que sabe de la intérprete de “Quítame a ese hombre”, pues en el pasado los unió una amistad cercana.

¿Qué pasó con Pilar Montenegro? Sergio Mayer contó cómo fue la última vez que habló con ella

A través de una reciente conversación con “Venga la Alegría”, Sergio Mayer rompió el silencio respecto a todas las teorías que se viralizaron en torno a la salud de Pilar Montenegro. Al respecto, el actor señaló que además de los mensajes de texto que suelen intercambiar, hace poco trató de ponerse en contacto con ella para saber si todo estaba bien, pero no pudo encontrarla y solo recibió respuesta por parte de su familia.

“Mira, yo le escribo y me responde. Nunca me manda mensajes de voz, siempre me responde por escrito. Hace dos semanas me comuniqué con ella y me respondió su mamá, su hermana, me dijeron que estaba bien. Que estaba cansada y descansando”, explicó el también empresario.

Estas declaraciones surgen como consecuencia de que han retomado fuerza las teorías de que la exintegrante de Garibaldi podría estar atravesando una situación de salud sumamente complicada, que incluso la estaría obligando a permanecer encerrada y aislada de la vida pública.

Sergio Mayer mostró su preocupación por Pilar Montenegro y le dedicó un cálido mensaje

Sobre qué es lo que está pasando exactamente con Pilar Montenegro y por qué lleva tanto tiempo desaparecida de los medios, Sergio Mayer reveló que, tristemente, él tampoco conoce la verdadera situación de su amiga. Esto ya que a pesar del interés que le ha mostrado al querer saber cómo está, únicamente ha recibido mensajes de agradecimiento, pero en ninguno le ha contado si se encuentra bien de salud.

“Ella me mandó un mensaje muy bonito, pero nada más. Nosotros no sabemos más de lo que ustedes saben. Yo le deseo que esté bien, le deseo amor, le deseo salud, y deseo también que todos estos rumores no sean realidad”, concluyó el cantante sobre estas inquietantes especulaciones que afectan directamente a una de sus excompañeras de Garibaldi, el grupo con el que saltó a la fama.