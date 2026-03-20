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Conductora de La Casa de los Famosos México reaparece con cambio de look y NARIZ NUEVA

La presentadora que vimos en la temporada 3 de la edición mexicana, fue honesta sobre su transformación.

Marzo 20, 2026 • 
TVyNovelas
La Casa de los Famosos Méxicos 2

En esta nueva edición de “La Casa de los Famosos México” cambiarán algunas reglas.

Facebook La Casa de los Famosos

Marie Claire Harp decidió comenzar el 2026 con renovaciones en su vida personal, espiritual y hasta física. La conductora de las pre y post galas de La Casa de los Famosos México en ViX, decidió ser honesta ante las cámaras del programa “Hoy”.

Y es que la venezolana decidió someterse a una cirugía estética en la nariz, con la que se siente bien y dice respirar mejor.

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“Iniciamos año, pasamos por muchas cositas, yo quería un cambio... El cabello se hace y deshace”, dijo en entrevista con el reportero Vladimir Pozos del programa Hoy.

Marie Claire era rubia, pero ahora optó por un look rojizo.

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“Me operé la nariz, me la arreglé... Estoy mucho más cómoda, porque siento que puede respirar mejor”.

Marie Claire Harp explicó que tenía el cartílago de la nariz “un desastre, todo terrible. Por hacerle caso a la gente, en la búsqueda constante de cambios que no debimos habernos hecho. Me siento bien, respiro bien”.

“Estoy feliz con estos pequeños cambios que son significativos en mi vida, no solamente físicos, son personales, espirituales, vienen cosas buenas.

marieclaire-cirugia-nariz.jpg

¿Marie Claire Harp estará en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México?

En entrevista con el periodista Eden Dorantes afuera de Televisa, Marie Claire dijo que simplemente quiso cambiar de look, mientras se enfoca en nuevos proyectos.

Sorprendentemente, dijo que no está segura si estará en la próxima temporada de La Casa de los Famosos México, pues los tiempos podrían no compaginar con su trabajo en torno a la Copa Mundial de la FIFA 2026. “No sé si vaya a formar parte de la conducción porque no me han dicho nada”.

La Casa de los Famosos México Marie Clarie Harp
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