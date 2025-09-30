Suscríbete
David Villalpando, ‘El Profesor Virolo’, pide trabajo en redes sociales: “Por si algún director me ve”

El actor compartió un casting para intentar reactivar su carrera artística.

September 30, 2025 • 
Ericka Rodríguez
David-Villalpando.jpg

El actor reconocido por su personaje de ‘El Profesor Virolo’ busca trabajo a través de las redes sociales.

Instagram

“Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe”.

Conocido como ‘El Profesor Virolo’ en los programas de comedia ‘Cero en conducta’ o ‘La escuelita VIP’, y para sorpresa de sus seguidores, el actor David Villalpando está en la búsqueda de empleo.

Fue a través de sus redes sociales que el intérprete publicó un casting con el objetivo de reactivar su carrera artística y de esta forma captar la atención de directores y productores.

“Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe”, escribió Villalpando buscando captar alguna oportunidad laboral.

El clip del ‘Profesor Virolo’ generó debate entre sus seguidores y colegas que recuerdan sus icónicos personajes y que no creen que sea justo que no tenga una oportunidad en la televisión mexicana.

La carrera de Villalpando suma décadas en la pantalla chica, en los escenarios y teatros del país. Si bien se hizo más visible en el sketch de ‘La Escuelita’ para darle vida al personaje de ’El Maestro Patiño’ o ‘El Profesor Virolo’, en programas junto a Jorge Ortiz de Pinedo, se convirtió en una figura recurrente de la comedia.

Tras el término de los proyectos de Ortiz de Pinedo, su exposición en la televisión disminuyó, sin embargo, continuó relacionado a los contenidos de comedia como guionista de ‘La Casa de la Risa’ y ‘Se Vale’, en donde retomó su personaje y se mantuvo presente entre su público.

Fue en 2013 cuando migró a Estados Unidos para buscar oportunidades y allí se incorporó a la cadena ‘Estrella TV’. Con su talento se sumó a las producciones ‘El Show de Lagrimita y Costel’ y ‘Noches con Platanito’, donde permaneció siete años. Tras el termino de las producciones regresó a México donde se integró a la dirección de ‘Una Familia de Diez’.

Recientemente, Villalpando anunció el estreno de la nueva temporada de ‘Una Familia de Diez’, sin embargo, ahora busca trabajo a través de redes sociales.

En un video que incluye un casting, el actor y director, busca una oportunidad laboral para no perder vigencia en la televisión.

David Villalpando
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
