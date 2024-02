El desgarrador chat que destrozó el corazón de Belinda y daría origen a ‘Cactus’, la canción dedicada a Christian Nodal

Belinda ha desatado una ola de comentarios en redes sociales sobre la letra de ‘Cactus’, pero, ¿qué fue lo que inspiró a esta desgarradora canción?

La nueva canción de Belinda es un hecho y, a pocas horas de haberse estrenado en plataformas digitales, ha sido un rotundo éxito con más de 1.5 millones de reproducciones en YouTube. Lo que llama de la atención del nuevo tema son dos cosas: el género de corridos tumbados que eligió y la supuesta dedicatoria a Christian Nodal. ¡Toda una polémica!

La letra de ‘Cactus, como Belinda decidió llamarla, explora el desamor a través de críticas sobre su amorío con una persona… ¿o 3? Sin embargo, algunos de los versos revelan detalles específicos que apuntan al cantante de ‘Botella tras botella’. Algunos de ellos son:



“¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa´ luego borrarlos con otros?”.

“No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar ”.

”. “Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.

En ese sentido, los fans especulan que Nodal es el destinatario que Belinda tanto prometió durante la promoción de su regreso a la música de la mano de Warner Music.

Una de las posibles inspiraciones para este tema, pudo haber sido el momento en el que su relación con el cantante de Regional Mexicano se vio envuelto en la polémica, debido a un chat que este filtró sin su consentimiento.

¿Qué decía el chat que filtró Christian Nodal?

En mayo de 2022, después de que Belinda y Christian Nodal anunciaran el fin de su compromiso y de su relación, el actual novio de Cazzu publicó en sus redes sociales una conversación que tuvo con Belinda en febrero, en donde ella supuestamente le pide dinero para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana?, ¿a parte de lo de mis papás?, ¿para que me los pueda arreglar?”, se lee en la captura que compartió Nodal. Aunque el artista eliminó su publicación, los usuarios la pudieron replicar en redes.

Luego, en la conversación, se lee lo siguiente: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa (…) Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

Este es el chat de Belinda que Christian Nodal filtró en 2022. (Especial)

Los dichos en el mensaje son muy similares a los que Beli utiliza en ‘Cactus’, en donde subraya que se arrepiente de su relación con un hombre que la expuso, mientras que ella “nunca dijo nada de él y con mucha clase se fue”.

Fans reaccionan a la nueva canción de Belinda: los mejores memes

A pesar del gran éxito que tiene ‘Cactus’ hasta ahora, los usuarios no han perdonado y en redes sociales han reaccionado con opiniones divididas y con memes sobre el amorío entre Nodal y Belinda, que fue hace dos años. Otros, sin embargo, cuestionaron a ‘La princesa del pop’ por elegir los corridos tumbados sobre su alma mater.

“Que alguien le diga a Belinda que la relación con Nodal acabó hace 2 años”, “Ya déjalo, ya está muerto”, “Yo quería pop no Regional Mexicano”, “Los tuiteros pendientes de la canción que Belinda acaba de sacar para ver qué tanto le tira a Nodal, porque el chisme nos une amigos”, fueron algunos de los comentarios más destacados en X, la red social que antes se llamaba Twitter.

