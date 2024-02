Belinda “destroza” a Nodal en su nueva canción: Te decimos todas las indirectas

Al mejor estilo de Shakira, Belinda regresó a la música plasmando su desamor en un nuevo tema que ha dado mucho de qué hablar: Cactus, el primer sencillo del disco con el que la cantante promete reconquistar a sus seguidores.

Las indirectas sobran en la letra de esta composición que parece ser un desahogo para la cantante, pues con un tono de reclamo le dice sus verdades a Christian Nodal, el hombre que, según algunos, es quien más la ha hecho sufrir en el amor.

“No todo fue lo que me mostrabas, si supieran como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar”, reza la canción en la que Belinda desmiente que él la tratara como una reina y le diera todo a manos llenas.

Pero sin duda, una de las frases que más eco ha causado es la que dice: “De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros”, haciendo referencia al tatuaje que Nodal se hizo en su pecho cuando presumían su amor como tortolitos.

Las redes se encendieron con este lanzamiento y muchos han sido los que brindan su apoyo a Belinda, asegurando que Christian Nodal sólo se aprovechó de ella para convertirse en una figura más mediática y perseguida por la prensa.