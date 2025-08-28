Cazzu ya vive con su novio; retomó un viejo amor desde hace un año

Se llama C.R.O. y es un rapero con 2.5 millones de seguidores en Instagram. Antes de que Cazzu se enamorara de Christian Nodal, C.R.O fue su novio.

De hecho, es el único novio que tuvo antes de Nodal. Esa esa una de las razones por las que ahora adquiere fuerza la versión de que han vuelto a ser pareja.

C.R.O y Cazzu ha aparecido públicamente desde hace un par de meses y de hech cantaron juntos en un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires y desde entonces los ha perseguido la versión de que son novios nuevamente.

“Yo solo he tenido una relación y fueron tres años... dos años y algo”, dijo en 2021, durante un talk show televisivo argentino.

Esa relación a la que se refiere es a la de C.R.O. con quien solía publicar muchas fotos en su cuenta de Instagram mostrando su vida cotidiana en pareja.

Cazzu y C.R.O. en concierto Instagram

Juntos en conciertos, disfrazados en época de halloween o con poses de traperos callejeros, ambos cantantes se ven felices en aquellos casi tres años que comenzaron en 2018.

Su relación terminó cuando sus carreras se hicieron internacionales y sus giras les dejaron poco tiempo para estar juntos.

“Era prácticamente una relación virtual”, explicó Cazzu cuando se separó de C.R.O.

¿Desde cuándo son novios otra vez C.R.O. y Cazzu?

La trapera argentina dice que la ruptura le dolió mucho porque entre ellos no hubo una pelea la provocara, sino que fue el simple distanciamiento.

“Yo ya lo había presentado en casa con la familia”, dijo en aquella enltrevista de 2021.

Luego Cazzu conoció a Nodal, se hicieron pareja, vivieron juntos en Argentina, tuvieron una hija y finalmente se separaron en mayo 2024. Lo que se sabe ahora es que aproximadamente en agosto de ese mismo año, C.R.O. y Cazzu se reencontraron y descubrieron que otra ve disfrutaban estar juntos.

De acuerdo con un reporte de “Ventaneando”, incluso ya viven juntos desde hace algunos meses. Ese habría sido uno de los problemas que originó el reciente conflicto con Nodal. También habría llevado a Cazzu a mudarse para dejar la casa en la que vivió con Nodal.