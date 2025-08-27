Suscríbete
Famosos

Cazzu se abre al amor: “No quiero fama ni dinero” y confiesa estar enamorada de un rapero venezolano

La trapera argentina afirmó que busca autenticidad en el amor y reveló sentirse atraída por un rapero venezolano, a quien considera “el hombre definitivo”.

August 27, 2025 • 
Luz Meraz
editorialtelevisa.brightspotcdn.jpg

Después de una relación mediática, Cazzu elige lo real sobre el lujo o el dinero.

Instagram

Después de su separación de Christian Nodal en mayo de 2024, Julieta “Cazzu” Cazzuchelli vuelve a mirar al amor con claridad y sin pretensiones: afirmó durante un Instagram Live que ya no desea fama ni dinero en sus relaciones. Además contó que su corazón está puesto en un rapero venezolano, aunque no reveló su nombre.

En una charla vía Instagram con el reguetonero Noriel, Cazzu fue clara: ya no persigue los lujos ni el brillo mediático. En sus propias palabras, lo único que desea es autenticidad, algo difícil de encontrar “a menos que seas realmente tú”.

Atracción por un rapero venezolano

Durante el mismo live, la cantante admitió sentir un interés especial por un colega de la industria: un rapero venezolano que describió como “el hombre definitivo”. Aunque no lo identificó, dejó escapar la frase que hizo estallar a los fans:

“No entiendo por qué no es mi marido”.
Cazzu

Esa confesión, inesperada y romántica, se volvió viral y despertó especulaciones: algunos piensan que podría tratarse de Lil Supa, una figura admirada por seguidores antiguos de la artista.

Una nueva etapa emocional post-Nodal

Desde su ruptura con Nodal, padre de su hija Inti, Cazzu ha mantenido un perfil reservado en materia sentimental. Pero esta apertura representa una señal clara: está lista para explorar conexiones reales, lejos del espectáculo y los reflectores.

“Siempre digo que yo no soy linda, pero tengo tremendo flow, el que diga lo contrario, miente”, dijo La Jefa.

Así, Cazzu redefine su juego amoroso: ahora no resulta suficiente ser famoso o tener dinero si no que el hombre en cuestión sea auténtico y honesto.

“Nunca se vuelven lindos, sólo tenían fama y plata. Pero si tiene fama, tiene plata y canta lindo; si tiene talento, no importa mucho si es lindo, el talento compra. Una cosa es tener fama y plata, eso lo puede tener cualquiera y no te hace más atractivo. Atractivo te puede hacer que seas una persona talentosa, carismática”, señaló.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

Cazzu
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
shakira-conciertoo--.jpg
Famosos
Shakira arrasó en su vuelta al Estadio GNP y así llegó Danna a cantar de sorpresa
August 27, 2025
 · 
TVyNovelas
Martha Higareda-Photoroom.png
Famosos
Así reaccionaron Martha Higareda y Lewis Howes al saber que esperaban gemelos
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Taylor Swift-Anillo.png
Famosos
¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift?
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
La Chilindrina.png
Famosos
La Chilindrina desmiente rumores tras ser hospitalizada en Perú
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Godzilla.png
Viral
Paseo de la Reforma se convierte en campo de batalla: Godzilla y Kong rugen en la CDMX
La emblemática avenida de la Ciudad de México se convirtió en escenario apocalíptico para una escena viral de evacuación masiva, cargada de extras, alertas sonoras y efectos dramáticos.
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
HBO-Max.png
Series y Cine
HBO Max anuncia aumento de precios en México: así quedan las tarifas desde septiembre
El ajuste aplicará a los planes Estándar y Platino, mientras que el Básico con anuncios se mantiene sin cambios.
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Las Guerreras K-Pop.png
Series y Cine
Netflix lanza versión karaoke de Las guerreras K-Pop (y los Saja Boys).
Netflix estrena la edición Sing-Along de Las guerreras K-Pop, una versión interactiva que invita a los fans a cantar al ritmo de sus canciones favoritas.
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
yadhira-carrillo--.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo finalmente se sincera sobre Juan Collado: “Somos grandes amigos...”
La actriz se enfoca en su regreso a las telenovelas, mientras siente libertad.
August 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero