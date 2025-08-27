Cazzu se abre al amor: “No quiero fama ni dinero” y confiesa estar enamorada de un rapero venezolano

Después de su separación de Christian Nodal en mayo de 2024, Julieta “Cazzu” Cazzuchelli vuelve a mirar al amor con claridad y sin pretensiones: afirmó durante un Instagram Live que ya no desea fama ni dinero en sus relaciones. Además contó que su corazón está puesto en un rapero venezolano, aunque no reveló su nombre.

En una charla vía Instagram con el reguetonero Noriel, Cazzu fue clara: ya no persigue los lujos ni el brillo mediático. En sus propias palabras, lo único que desea es autenticidad, algo difícil de encontrar “a menos que seas realmente tú”.

Atracción por un rapero venezolano

Durante el mismo live, la cantante admitió sentir un interés especial por un colega de la industria: un rapero venezolano que describió como “el hombre definitivo”. Aunque no lo identificó, dejó escapar la frase que hizo estallar a los fans:

“No entiendo por qué no es mi marido”. Cazzu

Esa confesión, inesperada y romántica, se volvió viral y despertó especulaciones: algunos piensan que podría tratarse de Lil Supa, una figura admirada por seguidores antiguos de la artista.

Una nueva etapa emocional post-Nodal

Desde su ruptura con Nodal, padre de su hija Inti, Cazzu ha mantenido un perfil reservado en materia sentimental. Pero esta apertura representa una señal clara: está lista para explorar conexiones reales, lejos del espectáculo y los reflectores.

“Siempre digo que yo no soy linda, pero tengo tremendo flow, el que diga lo contrario, miente”, dijo La Jefa.

Así, Cazzu redefine su juego amoroso: ahora no resulta suficiente ser famoso o tener dinero si no que el hombre en cuestión sea auténtico y honesto.

“Nunca se vuelven lindos, sólo tenían fama y plata. Pero si tiene fama, tiene plata y canta lindo; si tiene talento, no importa mucho si es lindo, el talento compra. Una cosa es tener fama y plata, eso lo puede tener cualquiera y no te hace más atractivo. Atractivo te puede hacer que seas una persona talentosa, carismática”, señaló.