Mariana Ávila y el último adiós a su amado Fede Dorcaz: Participarían juntos en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

Este viernes impactó la noticia del asesinato del cantante Fede Dorcaz, quien fue privado de la vida en un ataque directo, según informaron autoridades de la CDMX, la noche del 9 de octubre de 2025.

Fede Dorcaz había salido de Televisa, pues se encontraba en plenos ensayos para su debut en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, donde participaría junto a su amada Mariana Ávila.

Tras la tragedia, y a través de su redes sociales, Marina Ávila se despidió de su novio, Fede Dorcaz (QEPD). Su emotivo mensaje ocurrió horas después de que un acto de violencia en plenas calles de la CDMX, le arrebatara la vida al cantante.

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”, escribió Mariana.

El cantante argentino y la influencer se conocieron en 2023, en un festival de música. Su relación se hizo pública en 2024, a través de TikTok, donde ella presumió su amor.

Hace un par de días, nuestras cámaras los captaron por los pasillos de Televisa, ambos se encontraban ensayando para su debut en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’. Es por ello que todo el equipo del programa Hoy le dedicó un emotivo homenaje de despedida.

El lunes 13 de octubre de 2025 inicia la competencia, y todavía no está confirmado si Mariana Ávila decidirá seguir en la competencia con otra pareja, o si abandonará el proyecto en medio del luto.

Apenas esta semana habíamos visto a Mariana junto a Fede en los pasillos de Televisa; iban muy sonrientes y enamorados... Al final de esta galería puedes verlos:

Mariana Ávila y Fede Dorcaz Octavio Lazcano

Mariana Ávila y Fede Dorcaz Octavio Lazcano