Diane Keaton pone de luto a Hollywood: Murió la legendaria actriz a los 79 años

Icónica actriz de Hollywood y ganadora del Oscar, Diane Keaton murió a los 79 años este fin de semana en California, Estados Unidos.

La triste noticia fue informada por allegados de la familia a la revista People, aunque no brindaron más detalles.

Los cercanos a Diane Keaton pidieron privacidad en estos momentos de gran dolor.

Diane Keaton deja una huella en el cine, desde los años 70, con apariciones en clásicos como ‘El Padrino’, ‘Annie Hall’, entre otros.

Nuevas generaciones la conocieron en filmes como ‘Alguien tiene que ceder’ y ‘Cuando ellas quieren’.

Además de actriz, Diane Keaton fue directora de películas como Unstrung Heroes y Hanging Up. Fue productora de Elephant, ganadora en Cannes; también incursionó en la escritura con libros de memorias como Then Again (2011) y Brother and Sister (2020).

Su estilo al vestir también dejó huella. Marcó tendencia por su estética ‘tomboy’ desde los años 70, al usar pantalones y prendas que podrían ser masculinas, pero que ella llevaba elegantemente.

Junto a Faye Dunaway y Katharine Hepburn, fue una de las actrices con más películas en la lista de las 100 mejores del American Film Institute.

Descanse en paz.