Lucero, Vero Castro y África Zavala, actrices que han triunfado con personaje doble en telenovelas

Los personajes dobles son una tradición en la telenovela mexicana. Con motivo del final de Monteverde, protagonizada por África Zavala, te recordamos algunos de los más exitosos

October 11, 2025 • 
Alejandro Flores
lucero veronica zavala.jpg

La tradición del personaje doble es parte de la historia del melodrama

Televisa

La historia de Celeste y Carolina terminan este domingo. Los personajes protagonista de Monterverde han atravesar decenas de dramas para llegar a un punto en el que parece que la felicidad está cerca.

Ambas mujeres, como sabe el público que ha seguido su historia a través de las estrellas, son interpretadas por una sola actriz: África Zavala.
La tradición de personajes dobles es una constante en las telenovelas mexicanas con resultados majestuosos. Así sucedió con África, cuya interpretación de una monja amorosa y una esposa prófuga ha resultado un éxito de rating.
No ha sido, sin embargo, un camino fácil para la actriz, sobre todo en la parte final de la telenovela en la que un fenómeno de la naturaleza puso en aprietos a ambos personajes.
La monja, como el público sabe, es Celeste, mientras que Carolina es la mujer que huye de la justicia luego de haber sido acusada falsamente de un fraude que en realidad cometió su marido.
Al inicio de la trama, intercambian vida y Carolina se vuelve monja mientras que Celeste asume la vida de Carolina, luchando por demostrar su inocencia. Cuando eso está a punto de suceder, es necesario que Carolina viaje desde Monteverde hasta la Ciudad para presentarse ante la jueza.

Pero llueve tanto en el pueblo que los caminos no se pueden transitar. ¿Cuál es la única solución? Que Celeste se convierta en Carolina para darle tiempo a la verdadera Carolina de presentarse ante el juez.
El enredo fue complicado para África:

“Como los personajes ya saben que intercambiamos vidas, entonces ahora tengo que fingir que soy Carolina cuando interpreto a Celeste... y al revés”.

A pesar de la complejidad de las actuaciones, África ha sido bien aceptada por el público.

Monteverde termina este domingo, pretexto perfecto para recordar otras tres historias con actrices camaleónicas en una misma telenovela.

Verónica Castro: dos protagonistas con diferencia de 20 años

Verónica Castro marcó un hito en la construcción de personajes dobles cuando asumió el reto de “Mi pequeña soledad”. Es la historia de una madre que es separada de su hija desde que nace pero luego dedica todos sus esfuerzos para recuperarla... aunque le cuesta 20 años lograrlo.

¿Cuál fue el reto de Verónica castro? Que interpretó tanto a la madre, (Isadora) como a la hija (Soledad). Ganó entonces el premio TVyNovelas a mejor actriz.

veronica castro.jpg

Madre e hija

Televisa

Gabriela Spanic, usurpadora para toda la vida

La Usurpadora es de esas telenovelas que cada que se retransmiten, el televidente se queda a verla.

“Yo me qiuedé bautizada de por vida como La usurpadora... así como el Chavo del 8", contó Sapnic en una entrevista para el canal TLnovelas cuando se presentó una remasterización.

También contó que su interpretación era tan convincente en ambos personajes que un sector del público comenzó a pensar que en realidad Gaby solamente hacia un personaje y que su hermana Daniela hacía el otro.
Falso, Gaby interpretó tanto a la villana millonaria como a la pobre pero dulce y de corazón noble.

Tres Luceros en una

“Me quedé calva de un pedazo de mi cabeza... yo creo que por el estrés y el trabajo”, cuenta Lucero cuando recuerda lo que fue interpretar a tres personajes en Lazos de amor.

Esta telenovela se filmó hace más de 3 décadas, cuando la tecnología todavía dependía de la pantalla dividida y con fondos en verde para lograr estos montajes de escenas dobles.
Lucero recuerda que tardaron un año las grabaciones por lo que hoy no podría volver a aceptar un trabajo de esa magnitud.

Screenshot 2025-10-11 001051.png

Tres personalidades diferentes

Televisa

ÁFRICA ZAVALA Lucero Verónica Castro GABY SPANIC
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
