Cazzu le responde a Nodal en vivo: “Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”

Cazzu tuvo este miércoles su segunda fecha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira Latinaje.

Fue un concierto diferente al del martes. No sólo en el sentido artístico de que ningún show en vivo es igual al otro por la vibra que hay entre el público y el artista.

Fue diferente porque Christian Nodal lanzó por la mañana un comunicado, a través de su abogado, en el cual juraba que sí paga pensión y acusaba a Cazzu de perjudicar a la hija que tienen en común, Inti, de 2 años de edad. Y eso generó la respuesta de Cazzu durante e concierto, frente a 10 mil fans y con una carta de poco más de dos minutos.

La respuesta de Cazzu sucedió a mitad de su show en el Auditorio Nacional: hizo una pausa se sentó en una silla y sacó una par de hojas para comenzar a leerlas.

La primera línea desató una primera ola de aplausos.

“Yo, como muchas otras mujeres, no solo no recibo ayuda sino que recibo ataques”.

¿Qué le dijo Cazzu a Nodal en el Auditorio Nacional?

La carta, que leyó en poco más de dos minutos, resume su sentimiento como madre soltera y de hecho, antes de comenzar a leer, hizo una dedicatoria para todas las madres que crían solas a sus hijos.

“A veces uno piensa que en el silencio puede estar la paz. Pero a veces el silencio se contrapone a la lucha. Y cuando recibí el apoyo de todos ustedes supe que tenía un refugio para seguir luchando.

El apoyo de los fans a Cazzu

Nodal y Cazzu mantienen un pleito mediático y legal por la custodia de su hija Inti. El cantante ha argumentado que no puede verla porque vive en Argentina, lo que representa un viaje muy largo para él.

Ahora que la rapero argentina está en México, las contradicciones entre ambos volvieron: Cazzu asegura que Nodal no quiso otorgar el permiso para que Inti viajara a México, Nodal dice lo contrario. Cazzu asegura que Nodal no ha cumplido con sus obligaciones de pensión alimenticia, él dice que lo ha hecho incluso con cantidades “millonarias”.

Lo cierto es que al leer la carta, Cazzu recibió el apoyo de sus fans, sobre todo en la línea final:

“Cuando yo hablo, lo hago como madre, porque cuando una es mamá, el amor de un hombre importa un carajo”.

Fue el último concierto de Cazzu en la Ciudad de México pero su gira continua en Mérida, Guadalajara y Monterrey.