Christian Nodal jura que sí paga pensión, deja a Cazzu como mentirosa y la acusa de perjudicar a su hija

‘El Forajido’ decidió dar su versión de los hechos.

October 15, 2025 • 
MrPepe Rivero
Cazzu vs. Nodal

Un comunicado del representante legal de Christian Nodal pone sobre la mesa la versión del cantante sobre las declaraciones de Cazzu respecto a su hija menor.

“Christian Jesús González Nodal reafirma su compromiso como padre, su apego total a la Ley y su prioridad absoluta: el bienestar y la protección de su hija”, asegura el comunicado.

Aclararon que, aunque no existe un acuerdo entre ambos, y aunque Cazzu ha dicho que Nodal no le da dinero para la niña de dos años, “Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina”.

El comunicado asegura que Nodal le ha enviado “sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos”, que se pueden comprobar.

“Cualquier versión contraria es falsa y su difusión solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática”.

Nodal también niega prohibir viajes internacionales de su hija

“Es falso que los permisos haya sido ‘unilaterales’. Nodal NUNCA se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”.

Asimismo, el comunicado rechaza la versión dada por Cazzu, respecto a que un abogado de Nodal la vio a los ojos al negarle los viajes. La cantante lo declaró en un podcast: “Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘tenemos el put0 control sobre vos y tu hija’. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”.

Sin embargo, el comunicado de Nodal asegura que el abogado “jamás tuvo contacto presencial con la madre, ya que todas las audiencias se realizaron de manera virtual; nunca la vio a los ojos porque hablaba a través de una computadora”.

Christian Nodal se decidió a hablar y anunció lo que millones de fans ya sospechaban

Christian Nodal se decidió a hablar y anunció lo que millones de fans ya sospechaban

Instagram

Nodal asegura que quiere convivir con Inti y tramitarle la nacionalidad mexicana

“No hay nada que le gustaría más que ver y convivir con su hija, sin embargo, las gestiones para lograr comunicación o acuerdos se han realizado exclusivamente por la vía legal en representación de Christian Jesús González Nodal, he contactado personalmente a la abogada de la madre de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta alguna”, dijo el abogado César Muñoz.

Confirmaron la intención de tramitar la nacionalidad y pasaporte mexicano de la niña, y reiteraron que Nodal busca “el bienestar y protección de su hija”.

MrPepe Rivero
