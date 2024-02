Cazzu publicó un divertido meme que desató la controversia en redes, ¿hubo indirecta para Belinda?

Luego de que Belinda publicara su más reciente sencillo, Cactus, el cual está lleno de mensajes para Christian Nodal, Cazzu se sumó a los cruces de indirectas y le pidió, de una manera curiosa, que ya supere el truene.

La letra de Cactus dejó entrever varios escandalosos aspectos que habrían dominado el noviazgo entre Christian Nodal y Belinda, entre ellos infidelidades , un anillo de compromiso falso e incluso hasta un supuesto embarazo , y aunque Nodal no se ha pronunciado sobre esto, Cazzu sí lo hizo de una forma graciosa.

Cazzu no dudó en salir en defensa de la familia que ha logrado formar con Christian Nodal en cuestión de meses y, a través de sus stories de Instagram, publicó un presunto dardo contra Belinda que no la libró de las críticas, ¡conoce la historia!

EL MEME DE CAZZU QUE ESTARÍA DEDICADO A BELINDA

Hace unas horas, Cazzu publicó en sus instastories un conocido meme extraído de la película Titanic que, aunque no tuvo dedicatoria especial, muy pronto dio de qué hablar entre los internautas, quienes lo tomaron como un mensaje para Belinda.

En la imagen se ve al clásico personaje de “Rose”, ya anciana, pronunciando su clásica frase “Han pasado 84 años” mientras suena de fondo el tema de la película: My hearth will go on.

¿Cazzu le dio a entender a Belinda, con este meme, que ya supere a Christian Nodal? Para muchos internautas, el mensaje quedó más que claro, y aunque la rapera no fue mencionada en Cactus, para muchos sí hubo una indirecta también para ella, pues en una parte del videoclip oficial se ve a Belinda usando un look similar a los que luce la argentina en sus conciertos.

Hasta el momento, la escalada no ha llegado más allá de publicaciones en las instastories de los famosos: más que suficiente para alimentar las ganas que tienen los internautas por seguir este curioso triángulo entre Christian Nodal, Cazzu y Belinda.

