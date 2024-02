Paquita la del Barrio le dio un sabio consejo a Belinda tras las indirectas a Christian Nodal en Cactus

Este jueves Belinda estrenó Cactus

Si hay una experta en los temas del desamor, esa es Paquita la del Barrio: es por ello que, con la experiencia que le han dado los años, la cantante no dudó en aconsejar a Belinda luego de su fuerte mensaje contra Christian Nodal en Cactus.

Con un semblante tranquilo y sereno, Paquita no dudó en pronunciarse sobre el tema de Belinda y Christian Nodal en una conferencia de prensa en donde sorprendió a los asistentes, ¿cuál fue su poderoso consejo?

ESTE FUE EL CONSEJO QUE PAQUITA LA DEL BARRIO LE DIO A BELINDA

Durante su charla con medios de comunicación, Paquita la del Barrio dejó muy clara su postura sobre el tema del desamor entre Belinda y Christian Nodal que, como se pudo ver en Cactus, todavía cala muy profundo en la intérprete de "Ángel":

“Yo ya no voy a llorar por nadie, y ella, tan joven, menos debería”

“No tiene caso derramar una lágrima por nadie. Me ha tocado vivirlo y no he ganado nada de eso. Yo ya no voy a llorar por nadie, y ella, tan joven, menos debería”, aseguró Paquita, tajante.

La cantante, por otro lado, también dejó en claro que en los asuntos del corazón no se puede forzar a la otra persona a amar a alguien, por lo que le recomendó a Belinda abrirse a conocer a alguien más:

“Tiene la facilidad de conocer a otra persona y olvidarse del otro; además hay que entender que no se le puede obligar a un hombre a quererla”, aseguró sabiamente Paquita la del Barrio.