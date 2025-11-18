Suscríbete
Famosos

Cynthia Klitbo tras ser Ruby Gloss en '¿Quién es la máscara’?": “Si fuera hombre, sería trans o gay”

La actriz vivió una experiencia increíble en el programa de Miguel Ángel Fox.

Noviembre 18, 2025 • 
Grisel Vaca
cynthia-klitbo-ruby-.jpg

Cynthia Klitbo tras ser Ruby Gloss en '¿Quién es la máscara’?

Instagram

La actriz rindió homenaje a la comunidad LGBTQ+ con su personaje en "¿Quién es la Máscara?”

Tras ser revelada como Ruby Gloss en el programa ¿Quién es la Máscara? el pasado 9 de noviembre, la actriz Cynthia Klitbo compartió que la inspiración para la creación de su personaje fue su tío, a quien describió como una de las primeras mujeres trans en el país. “Era primo de mi mamá y yo lo amé, me parecía maravilloso. Para mí nunca fue cuestionable (su sexualidad), era muy normal”, relató la actriz.

Además, destacó el apoyo que recibió de él en sus inicios artísticos:

“Cuando yo empecé mi carrera, mi tía ya estaba grande y muchos accesorios y vestidos me los prestó para mis premios”.

Cynthia Klitbo enfatizó la diversidad de su núcleo familiar, señalando: “Tengo un primo hermano que también es chica trans, es quien se queda con todos mis vestidos de noche. Tengo una familia multicolor, tíos que son gays, o trans, como mi primo y mi tío”.

“MIS MEJORES AMIGOS EN LA VIDA HAN SIDO GAYS”

La actriz destacó su gran conexión con la comunidad LGBTQ+, a quien le tiene un profundo cariño. “Mis mejores amigos en la vida han sido gays; mi compadre, el padrino de Elisa (su hija) es gay, así que estoy rodeada”, afirmó.

Esta cercanía la llevó a compartir una anécdota reveladora: “De hecho, un amigo hetero me dijo: ‘tú vives en la jaula de las locas’, y sí, totalmente. Si yo hubiera sido hombre, hubiera sido chica trans o gay, de eso segura estoy”.

Para Cynthia, personificar a Ruby Gloss fue también un acto de solidaridad y reconocimiento. “Ha sido una gran lucha la que ha tenido la comunidad LGBTQ+, para tener su lugar y que no las discriminen, pero aún falta mucho por hacer y ayudar. Este personaje fue como hacer un homenaje a la comunidad, y lo hice con mucho cariño”.

Respecto a su experiencia en el reality, Klitbo expresó que se divirtió “como niña chiquita, sin importarme si iba a ganar o no”, aunque admitió que “me quedé con ganas de haber estado más tiempo en el programa”.

La actriz también reveló los extremos protocolos de secreto que la producción implementa para guardar la identidad de los concursantes. “No tienen una idea, pasan por ti a tu casa y te llevan con una gabardina negra que te llega hasta el piso, que dice: ‘no me hables'; el chofer no es de Televisa, porque ellos nos conocen”, concluyó.

Cynthia Klitbo ¿Quién Es La Máscara?
Grisel Vaca
