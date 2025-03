“Ya supérame": Christian Nodal contraataca ante letal canción de Cazzu

En ningún momento menciona nombres ni apellidos, pero la letra de “Con otra” dejó muy claro el mensaje de Cazzu.

Las redes sociales no fueron indiferentes tras el estreno del nuevo sencillo de Cazzu, ni tampoco Christian Nodal, quien decidió lanzar una fulminante indirecta.

Todo comenzó por el estreno del nuevo sencillo de Nodal, quien publicó en Instagram un video para promocionarlo, pero en la sección de comentarios el público le hizo notar que no tenían tiempo para escuchar su canción, sino la de Cazzu.

Alguien le escribió: “No señor Nodal ahorita estamos con TE VA ENGAÑAR”. Así que Christian Nodal respondió con una referencia al éxito de Grupo Firme: “Yo ando con la de ‘Ya supérame’ y eso no me impide disfrutar de ‘El amigo’ Jajajaja”.

Esto echa leña al fuego de los comentarios, positivos y negativos, que han llovido para Cazzu, a quien algunos tachan de “despechada”. Incluso Belinda le escribió para felicitarla, por lo que las exnovias de Nodal siguen en el candelero del escándalo.

La nueva canción de Cazzu despertó las teorías sobre si está dedicada especialmente a Ángela Aguilar, la esposa de Christian Nodal Getty Archivo, Instagram

¿QUÉ DICE LA LETRA COMPLETA DE “CON OTRA”?

La que nada debe, nada teme

Robado se va, lo que robado viene

Tu papá y mamá debieron enseñártelo

Te enloqueces cuando él habla conmigo, él me extraña y yo ni siquiera lo miro

Niña, no tengo intenciones de quitártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama.

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar

Será con otra y recordarás cómo te reías el día que estuve en tu lugar.

Y no lo dudo, te lo aseguro

La inseguridad lo vuelve loco

No fuiste tú el problema, y yo tampoco.

El amor que esperas no va a dártelo

Yo jamás te haría lo que tú me hiciste

Con todo y eso que dijiste

Aun así podría perdonártelo.

No te deseo el mal

Pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás cómo te reías el día que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro, te va a engañar.