Acusan a Cazzu de robarle el marido a una mujer embarazada: ‘Ella sabía y no le importaba’

Hace solo dos días que Cazzu lanzó el tema “Con Otra”, una canción que le pega de forma directa a las mujeres históricamente llamadas “otras”, pero en especial a Ángela Aguilar, la actual esposa de Christian Nodal con quien la trapera argentina tuvo a su hija Inti.

En medio de estas indirectas, el periodista Javier Ceriani entrevista a Nadir Jalil, una argentina que asegura que Cazzu le robó a su marido en el 2014 cuando ella esperaba la segunda hija de él.

“He llorado mucho, lloraba, sufría, me sentía mal e insegura porque me veía con semejante panza, enorme, y yo le veía a ella (Cazzu) y además, ella sabía que yo estaba esperando una bebé de él y le he dicho y no le ha importado’, dijo Nadir Jalil en la entrevista.

Los detalles narrados por la mujer que acusa a Cazzu de quitarse al padre de sus hijas

‘Ayer me despierto y escucho el nuevo tema de ella y me gustaba mucho ella y me recordaba lo que había vivido en el 2014 cuando ella andaba con mi marido. Yo estaba embarazada de mi segunda hija y me entero de que andaba con Juli (Cazzu)”, comentó la mujer en la entrevista.

Luego agregó: “Ella (Cazzu) ha vivido mucho tiempo acá en Tucumán y teníamos amigos en común. La verdad es que yo he hablado con ella. Ella (Cazzu) sabe que yo no estoy mintiendo. He sufrido un montón porque he terminado internada porque no quería comer porque él me engañaba con ella’, indicó Nadir Jalil.

Muchos quieren que Cazzu inicie una nueva relación con este hombre. (Instagram @cazzu)

Una mujer asegura que Cazzu le quitó a su marido en el 2014 y la canción “Con Otra” la hizo revivir todo

En la entrevista con Javier Ceriani, Nadir reveló todos estos y más detalles sobre cómo Cazzu, según su versión, le arrebató al padre de sus dos hijas, y pese a que asegura que la canción “Con Otra”, de Cazzu, le gustó, la llevó a recordar el momento complicado que vivió por culpa de su marido y la cantante.

"¡Yo estaba embarazada. Yo me he humillado porque le he mandado mensajes a ella, donde ella me reconoce que ha estado toda la noche en el Cerro San Javier con él, los dos solos (Cazzu y su esposo). El Cerro San Javier se usa para ir en pareja”, explicó Nadir Jalil.