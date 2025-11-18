Conductora de televisión perdió a su bebé y se viste de luto: “Nos ha devastado profundamente”

La conductora venezolana Anmarie Camacho enfrenta un duro golpe que vive en compañía de su esposo Jesús Guzmán, con quien esperaba a su segundo hijo.
Desafortunadamente el embarazo se interrumpió y en redes sociales se sinceró al respecto: “Hoy les comparto algo que jamás imaginé me tocaría vivir…".
“Nuestro segundo rayito de amor ya no está con nosotros, Un momento muy doloroso que hemos tenido que enfrentar, y que nos ha devastado profundamente, marcando nuestra vida de una manera indescriptible”.
“En medio de este dolor, con resiliencia y buscando entender lo que no se puede explicar…, luego de unos días bien complejos, hoy con un poco más de tranquilidad, me atrevo a contarlo, con la firme convicción de que Dios tiene un plan perfecto y un propósito para cada uno de nosotros, aunque en este momento no logramos comprenderlo”.
Apenas en octubre confirmaban la feliz noticia de la llegada de un nuevo bebé a su casa, pero ahora no será así. Sin embargo, están unidos como familia “y tomados de la mano de Dios, con la fe y la esperanza que su amor infinito nos ayudará a sobrellevar con fortaleza este duro proceso y sanar esta herida para continuar”.
Anmarie Camacho se aferra al amor por su primer hijo
“Afortunadamente, el amor y la ternura de nuestro amado hijo Emmanuel nos ha enseñado a sonreír hasta en los momentos más difíciles, él ha sido nuestro gran maestro y por él prometemos seguir siendo los padres amorosos, felices y valientes que hemos sido. Ahora con un angelito muy especial, que siempre será amado y ahora nos acompaña desde el cielo”.
“Agradecemos profundamente el cariño y el apoyo que siempre nos han brindado, especialmente durante la noticia de la llegada de nuestros hijos. Cada mensaje, cada muestra de afecto ha sido recibido con muuucho amor y gratitud”, compartió.
“Han pasado algunos días, donde he tomado una pausa en mis actividades de radio, televisión y compromisos laborales, entendiendo que la prioridad es recuperarme tanto física como emocionalmente. No es fácil, no lo será, pero les prometo que regresaré pronto para continuar llegando a los hogares venezolanos y acompañarlos mañana tras mañana como lo he hecho durante tantos años, con la misma energía, alegría, entusiasmo, profesionalismo y sobre todo con la sonrisa que me ha caracterizado”, dijo la conductora de “Vitrina”.
“Graciassss nuevamente, por el apoyo y por estar siempre a nuestro lado. Les pedimos de todo corazón respeto, comprensión y discreción en este momento para nuestra familia. Nos vemos muy pronto”.